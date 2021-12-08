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Атмосферний нуар від Ґільєрмо дель Торо: презентуємо трейлер стрічки "Алея жаху"

  7   0 08.12.2021, 18:00 | Новости, Видео, Культура
Атмосферний нуар від Ґільєрмо дель Торо: презентуємо трейлер стрічки "Алея жаху"

У центрі історії стрічки «Алея жаху» - амбітний карнавальний фокусник (Бредлі Купер). Він має талант маніпулювати людьми кількома добре підібраними словами, та одного дня знайомиться з жінкою-психіатром (Кейт Бланшетт) навіть небезпечнішою за нього самого, пише UAINFO.org

Актори: Кейт Бланшетт («8 подруг Оушена»), Бредлі Купер («Народження зірки»), Руні Мара («Дівчина з тату дракона»), Пол Андерсон («Шерлок Холмс: Гра тіней»), Віллем Дефо (трилогія «Людина-павук»), Мері Стінберґен, Тоні Коллетт, Рон Перлман та інші.

Режисер: Ґільєрмо дель Торо («Форма води», «Багряний пік»)

Дата старту: 20.01.2022

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Россия создала кризис на границе с Украиной как предупреждение НАТО – The Times

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