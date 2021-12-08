Атмосферний нуар від Ґільєрмо дель Торо: презентуємо трейлер стрічки "Алея жаху"

У центрі історії стрічки «Алея жаху» - амбітний карнавальний фокусник (Бредлі Купер). Він має талант маніпулювати людьми кількома добре підібраними словами, та одного дня знайомиться з жінкою-психіатром (Кейт Бланшетт) навіть небезпечнішою за нього самого, пише UAINFO.org.

Актори: Кейт Бланшетт («8 подруг Оушена»), Бредлі Купер («Народження зірки»), Руні Мара («Дівчина з тату дракона»), Пол Андерсон («Шерлок Холмс: Гра тіней»), Віллем Дефо (трилогія «Людина-павук»), Мері Стінберґен, Тоні Коллетт, Рон Перлман та інші.

Режисер: Ґільєрмо дель Торо («Форма води», «Багряний пік»)

Дата старту: 20.01.2022