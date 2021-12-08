Кирилл Сазонов: Байден не смог или не захотел добиваться от Путина реальных уступок с помощью реальных угроз

"Итак, коротко напишу про результат переговоров Байдена и Путина. Коротко - потому что результатов фактически нет. Стороны договорились и дальше договариваться, обсуждать важные темы, а пока переговоры по ключевым вопросам будут вести команды. В переводе с дипломатического языка на понятный - не договорились ни по одному принципиальному вопросу", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Кирилл Сазонов, информирует UAINFO.org.

"В Кремле рассказали, что Путин настаивал на гарантиях невступления Украины в НАТО и вообще нераспространения НАТО на Восток Европы. Байден таких гарантий не дал. В свою очередь Белый дом акцентировал на поддержке украинской независимости и территориальной целостности. И готовы вводить новые экономические санкции в случае полномасштабной российской агрессии. Испугались ли в Кремле? Увидим по движениям российских войск возле украинских границ в ближайшее время. Но, судя по заявлениям, угроза не воспринимается, как критичная.

Мое личное впечатление - Байден не смог или не захотел добиваться от Путина реальных уступок с помощью реальных угроз. Вообще складывается впечатление еще со времен Барака Обамы, что президент США от Демократической партии - автоматически снижение поддержки для союзников США в мире. Так что, по большому счету, в случае широкомасштабной агрессии РФ в ближайшей перспективе Украине стоит рассчитывать только на себя.

Вывод очевиден. Это должно подтолкнуть украинские элиты к самому логичному шагу - консолидации перед реальной угрозой. Как политических элит, так и экономических. Потому что при негативном сценарии потеряют все. И от увлекательного процесса ежедневной войны друг против друга нам стоит говорить про объединение усилий перед реальной внешней угрозой. Вот такой тест элитам и гражданам на зрелость. С очень высокими ставками...", - констатирует политолог.