"Північний потік-2" не є важелем для Путіна – Салліван

Газопровід "Північний потік-2" поки що не є важелем впливу для президента Росії Володимира Путіна, оскільки він не працює, заявив під час брифінгу в Білому домі за підсумками розмови Джо Байдена та Володимира Путіна радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван.

За його словами, нині «Північний потік-2» скоріше є важелем впливу Заходу, особливо якщо Путін дійсно хоче, щоб він запрацював, інформує ZN.UA.

«Коли йдеться про «Північний потік-2», факт полягає в тому, що в даний час газ не проходить газопроводом «Північний потік-2», а це означає, що він не працює, а це означає, що він не є важелем для Путіна. Справді, це важіль для Заходу, тому що, якщо Володимир Путін хоче бачити потік газу цим трубопроводом, він, можливо, не захоче ризикнути вторгнутися в Україну», - сказав Салліван під час брифінгу.

Він додав, що США вели інтенсивні обговорення як з старим, так і з новим урядом Німеччини щодо початку роботи «Північного потоку - 2» у контексті потенційного вторгнення в Україну, і сторонам вдалося досягти певних домовленостей.

ZN.UA