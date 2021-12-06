Байден проведе переговори із Зеленським за підсумками розмови з Путіним

Байден поговорить із Зеленським та лідерами ключових європейських союзників після відеодзвінка з Путіним.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден проведе переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Це станеться після розмови Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Reuters з посилання на представника Білого дому, інформує UAINFO.org.

За даними агентства, 6 грудня заплановано розмову держсекретаря США Ентоні Блінкена та Зеленського. Байден планує поговорити з українським лідером найближчими днями, тобто після переговорів з Путіним.

Водночас видання Independent з посиланням на високопоставленого представника Білого дому пише, що розмова Байдена та Зеленського відбудеться перед відеоконференцією з Путіним.

Чиновник зазначив, що Байден планує під час розмови з Путіним висловити "глибоку стурбованість" США нарощуванням Росією військової потужності вздовж кордону з Україною, а також "інші критичні питання", зокрема "стратегічну стабільність, кіберпростір і ядерну програма Ірану".

"Президент проведе переговори так само як він це робив у минулих дискусіях з Путіним, у професійній, відвертій, прямій манері, де він ясно дасть зрозуміти, що Сполучені Штати готові зробити щодо стримування та дипломатії", - сказав чиновник.

Як повідомлялося, переговори президента США Джо Байдена та російського лідера Володимира Путіна відбудуться 7 грудня. Головною темою розмови стане Україна.

3 грудня президент США Джо Байден заявив, що готує набір ініціатив, щоб ускладнити можливість вторгнення в Україну російських військ.

Крім того, Байден заявив, що не приймає "червоні лінії" Москви, оскільки зростають побоювання, що конфлікт, розв'язаний РФ на Донбасі може перерости в повномасштабну війну.