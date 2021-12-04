В России назвали дату переговоров Байдена и Путина

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин созвонятся вечером 7 декабря. Разговор будет проходить по защищенной линии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

"Общение Путина и Байдена запланировано на вечер вторника", - сообщил Песков агентству "РИА Новости".

Представитель Кремля уточнил, что президенты США и России самостоятельно определят необходимое для разговора время.

По данным агентства Reuters, разговор Байдена и Путина пройдет по защищенной видеосвязи. Президент США планирует обсудить со своим российским коллегой Украину и ряд других вопросов. В частности, американский лидер намерен заявить об обеспокоенности военной активностью России возле украинской границы.