Схемы: у Ахметова скрыли масштаб аварии и причинили вред окружающей среде. ВИДЕО

В результате аварии, произошедшей в начале ноября на Бурштынской теплоэлектростанции, принадлежащей ДТЭК Рината Ахметова, в окружающую среду могло попасть угрожающее количество мышьяка.

Об этом говорится в расследовании «Схем» и ОО «Центр противодействия коррупции», передает LIGA.net, информирует UAINFO.org.

В ДТЭК заявили, что прорвало обычный коллектор с водой и вреда окружающей среде нет, но не пустили с проверкой Государственную экологическую инспекцию.

Журналисты сняли место аварии с дрона – на кадрах видна затопленная темной жидкостью территория ТЭС площадью до 10 гектаров.

Специалисты, просмотревшие это видео, говорят, что, наиболее вероятно, речь идет о разрыве золошлакопровода с опасными веществами.

Инспекция туда не пустили, но независимая химическая экспертиза, заказанная ЦПК, обнаружила в жидкости с места затопления превышение допустимой нормы токсичного элемента – мышьяка.

Журналисты зафиксировали, что эту жидкость откачивали прямо в водохранилище рядом, соединенное с местной рекой, которая дальше впадает в Днестр.

Кроме того, бывший работник ТЭС пообщался с авторами расследования и подтвердил, что на аэроснимках виден разрыв шлакопроводов, а не коллектора воды.

Позиция ДТЭК

В ДТЭК отмечают, что разрыва золошлакопровода не было и угрозы для окружающей среде авария не несла. Они подчеркивают, что произошел разрыв коллектора проливных вод. Их химическая лаборатория не обнаружила превышения вредных соединений в водохранилище.

В ДТЭК также отмечают, что в августе Госэкоинспекция провела проверку электростанции и не установила превышение вредных выбросов от допустимых норм.

«Предприятие соблюдает правила обращения с золошлаковыми отходами, у ТЭС есть все разрешительные документы в сфере обращения с отходами, предусмотренные действующим природоохранным законодательством», – говорится в сообщении ДТЭК.

18 августа на Бурштынской ТЭС произошел пожар: фото, видео. Из-за пожара Украина активизировала аварийную помощь из энергосистемы Словакии.

Вечером 28 ноября на Бурштынской ТЭС тоже произошло чрезвычайное событие, в результате которого пострадали четыре человека.