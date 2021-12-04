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Третья прививка от коронавируса станет весной обязательной для въезда в ЕС

  7   0 04.12.2021, 08:05 | Новости, Общество
Третья прививка от коронавируса станет весной обязательной для въезда в ЕС

Примерно чуть меньше года назад, после общения с чиновниками Совета Европы и получения информации, я написал, что в ЕС будут вводить ковид-паспорта и тем у кого не будут вакцинации и этого паспорта будет сложно, а иногда и невозможно, въехать в страны Евросоюза. Что тогда началось и что мне пришлось выслушать в свой адрес.

Об этом напомнил в Фейсбуке экс-нардеп Борислав Береза, информирует UAINFO.org.

И то, что я пишу неправду, и мол откуда мне знать, если руководство Украины не в курсе, и вообще это нарушение прав человека и ЕС на такое никогда не пойдёт. И кто был прав?

Теперь у меня очередная новость.

Дело в том, что благодаря идиотскому заявлению величайшего политического лидера современности о планируемом на 1 декабря госперевороте, у меня активизировались контакты с европейскими дипломатами в Украине и чиновниками из ЕС.

Их интересовало на основании чего ляпнул чушь президент и есть хоть какие-то предпосылки для того, чтоб подобное заявить.

Но в процессе общения я узнал интересную информацию. Сейчас уже разработаны новые документы о порядке въезда в ЕС, которые будут приняты в ближайшее время.

Согласно проекту уже начала следующего года въезд в ЕС будет возможен лишь в том случае если прошло не более 9 месяцев после получения второй прививки.

А если прошло более 9 месяцев, то въехать можно лишь при наличии третьей прививки.

Дело в том, что уровень защиты от COVID-19 со временем снижается и профильные медэксперты рекомендуют получить третью бустерную дозу вакцины через шесть месяцев после окончания первичного курса прививок.

Последние исследования и опыт Израиля показали, что это более эффективный метод в борьбе с коронавирусом. И есть и ещё одно возможное нововведение.

Третья бустерная прививка может стать просто таки обязательным условием для въезжающих в ЕС уже весной.

И вот эта информация вызывает у меня некоторые вопросы.

Во-первых, почему еще не начата вакцинация бустерными дозами в Украине всех желающих?

Во-вторых, есть ли уже возможность подтянуть в Дію сведения о третьей прививке и если нет, то когда эта функция появится?

И в третьих, а планирует ли наша власть проводить бустерную вакцинацию или это станет для Зеленского и всей его камарильи сюрпризом?

Таким же, как снег зимой становится вечным сюрпризом для киевских властей. И хотелось бы услышать ответы уже сегодня. Я вижу, что наша власть все еще не находится во взаимодействии по этим вопросам с чиновниками ЕС.

Это опять станет неожиданным сюрпризом для нашего правительства, парламента и конечно же Зеленского.

Они потом опять будут раздувать щеки и говорить, что все под личным контролем президента, но при этом будут пытаться провести третью волну вакцинации в режиме острой диареи и удивляться, что опять не готовы.

Поэтому чем раньше мы поднимем эти вопросы, тем больше шансов, что их будут решать.

Так, что у нас с третьей прививкой, Володимир Зеленський?

Хотя некомпетентность и дилетанство стали уже фирменной фишкой этой эрзац-власти, а значит большие сомнения в том, что хоть в этом раз Зеленский и подконтрольный ему Кабмин смогут не нафакапить.

А хотелось бы, чтоб хоть тут было без привычных провалов.

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