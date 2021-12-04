Россия создала кризис на границе с Украиной как предупреждение НАТО – The Times

Вблизи украинской границы сосредоточена российская группировка численностью около 100 000 человек. В такой обстановке Америка и Россия выступили вчера с мрачными заявлениями о полномасштабном военном конфликте.

Об этом передает британское издание The Times, информирует UAINFO.org.

Государственный секретарь Энтони Блинкен провел в Стокгольме переговоры с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, после чего выразил «твердую, непоколебимую решимость» отстаивать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Лавров, в свою очередь, заявил о «кошмарном» сценарии военного противостояния, а также сказал, что дальнейшее продвижение НАТО на восток создает угрозу ключевым интересам России Украина не является членом НАТО, но выражает желание вступить в этот военный альянс.

Москва второй раз в этом году прибегает к запугиванию и развертывает свои войска в таком количестве, что вторжение в Украину начинает казаться не только возможным, но и вполне реальным. В то же время Путин предостерег НАТО от размещения личного состава и боевой техники на Украине, сказав, что для России это станет «красной линией», и она даст на это решительный ответ.

Москва настаивает, что у нее нет агрессивных намерений, и говорит, что это Киев мутит воду, скрывая свои планы силового захвата двух самопровозглашенных республик на границе с Россией.

Понятно, что президент Путин раздражен. События в России развиваются не так, как ему хотелось.

Экономика в состоянии застоя, цены растут. COVID-19 наносит тяжелый удар по непривитому в основном населению.

Открытой оппозиции в стране нет, но российская молодежь недовольна и всеми силами стремится эмигрировать.

Повсеместно распространена коррупция, а Кремлю повсюду мерещатся враги. Любое проявление оппозиционных настроений жестоко подавляется при помощи упреждающих арестов и запретов на деятельность независимых активистов, которых называют агентами западного влияния.

А поскольку администрация Байдена ведет более последовательную линию в отличие от президента Трампа с его путаными сигналами, упорные попытки России ослабить, подорвать и запутать западную демократию и институты встречают все более мощное сопротивление.

Москва прибегает к излюбленной тактике авторитарных режимов. Она разжигает кризисы за рубежом в попытке сплотить общественное мнение в России. В 2014 году это сработало. Благодаря аннексии Крыма Путину удалось остановить снижение своей популярности, начавшееся после его переизбрания в 2012 году. Если все время трубить о том, что «Запад играет с огнем», у нации на самом деле появляется осадный менталитет.

Тем не менее Блинкен прав, предупреждая Москву о пагубных последствиях военных действий. И все же Запад мало что может сделать для успокоения Украины, кроме поставок туда оружия, обучения украинских военных и отправки советников.

Вашингтон грозит новыми санкциями, но значительная часть российской экономики уже ходит под санкциями, а занесенные в черный список люди лишены возможности ездить на Запад.

И хотя генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг настойчиво утверждает, что Украина имеет право вступить в альянс, пока это крайне маловероятно. Каким бы предосудительным ни было требование России наложить вето на ее вступление, у НАТО нет особого желания принимать в свои ряды страну, раздираемую конфликтами, коррупцией и нестабильностью, и давать ей архиважную гарантию военной взаимопомощи в случае нападения.

Запад должен осудить зарвавшуюся Россию, призвать Москву снизить напряженность, возобновить зашедшие в тупик переговоры по Украине и предложить Лаврову обеспечивающие спасение престижа основания для деэскалации и заключения нового пакта о европейской безопасности, который можно будет воспринимать всерьез.

За семь лет войны в Украине погибло более 14 000 человек. Исчерченная траншеями линия фронта напоминает поле боя Первой мировой войны. Там ежедневно звучат выстрелы и гибнут люди. Две самопровозглашенные республики существуют только благодаря российским деньгам и поддержке.

Это не какой-то далекий конфликт. Это европейский очаг напряженности, способный вызвать катастрофическую военную эскалацию, если все стороны не поймут, насколько он опасен, и не начнут действовать.