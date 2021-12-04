В Украине свыше 13 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

В Украине за минувшие сутки, 3 декабря, зафиксировано 13 206 подтвержденных случаев COVID-19. Это меньше, чем накануне (13 777 положительных тестов).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

По данным министерства, за сутки госпитализировали 2 764 человек; летальных случаев - 436, выздоровели - 22 765 человек.

За последние сутки в Украине проведено 84 942 тестов.

За все время пандемии в Украине:

- заболело - 3 490 855 человек;

- выздоровело - 3 041 385 человек;

- летальных исходов - 88 002;

- проведено ПЦР-тестирований - 16 051 772.