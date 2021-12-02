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Портников: За поездку Лукашенко в Крым Путину придется дорого заплатить

  6   0 02.12.2021, 08:59 | Новости, Политика
Портников: За поездку Лукашенко в Крым Путину придется дорого заплатить

Белорусский правитель Александр Лукашенко в интервью российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву заявил, что его приезд в оккупированный Крым будет автоматически означать признание полуострова "российским" и вообще, с 2014 года Крым "де-факто и де-юре" является российским. Лукашенко также не исключил полетов белорусской авиакомпании "Белавиа" в Крым, при этом выразил сожаление в связи с тем, что самолетам из Минска придется облетать воздушное пространство Украины.

Несмотря на то, что многие масс-медиа восприняли заявления Александра Лукашенко как сенсационные, на самом деле, думаю, он всего лишь продолжает пропагандистскую линию, которой уже придерживался во время заседания Высшего совета Союзного государства России и Беларуси. Напомню, что это заседание проходило в он-лайн режиме, при этом Александр Лукашенко находился в Минске, а Владимир Путин - в оккупированном Севастополе, пишет Виталий Портников для krymr.com

Но и тогда Александр Лукашенко выражал желание приехать в Крым и сокрушался, что его не пригласили, а российская сторона в ответ утверждала, что всегда рада видеть "дорогого Александра Григорьевича" в Крыму. Но всегда - это означает никогда.

Лукашенко называют "торговцем советского воздуха". С 1994 года он продает Кремлю басню о скорой интеграции России и Беларуси. Его интеграционными услугами пользовались и Борис Ельцин, и Владимир Путин, и Дмитрий Медведев - а в ответ выделяли ресурсы, позволяющие поддерживать на плаву оставшуюся во многом в прошлом белорусскую экономику. Однако после 2020 года, когда Лукашенко в очередной раз сфальсифицировал итоги выборов президента Беларуси и подавил массовые протесты своих соотечественников, ему все труднее отделываться от Путина одними разговорами. А отказываться от полновластного правления в Беларуси Лукашенко, как видим, очень не хочется.

Поэтому белорусскому правителю с каждым днем приходится повышать градус верноподданической риторики. И воевать за Россию он пойдет, если будет война с Украиной, и Крым российским признает, и на полуостров приедет.

Самое интересное, что в самой России с поездкой Лукашенко на полуостров не спешат - хотя в Москве и заинтересованы в том, чтобы руководитель хоть какого-нибудь другого государства посетил оккупированный в 2014 году полуостров.

Но, думаю, Путин прекрасно понимает, что за эту поездку ему придется дорого заплатить - и политическими уступками, и реальными деньгами. И хочет, чтобы Лукашенко подольше напрашивался в Крым - потому что чем дольше и упорнее он будет просить, тем меньше Кремлю придется ему заплатить за это "путешествие".

Мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения.

Віталій ПОРТНИКОВ

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