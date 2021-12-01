"Ми давно чекаємо": в ОПЗЖ підтримали ідею Зеленського щодо діалогу з РФ для повернення Донбасу

У прокремлівській партії ОПЗЖ підтримали ідею президента Володимира Зеленського щодо прямих переговорів із Росією для врегулювання конфлікту на Донбасі.

Про таку необхідність глава держави сказав у середу, 1 грудня, під час свого виступу у Верховній Раді зі щорічним посланням щодо ситуації у країні, інформує НВ.

На думку Зеленського, Україна навряд чи поверне собі окуповані РФ території без діалогу з кремлівським режимом.

"Ми давно чекаємо на прямі переговори для того, щоб завершити війну. Тому наша фракція абсолютно підтримує тезу президента про це", - заявив у коментарі Інтерфакс-Україна представник ОПЗЖ Юрій Бойко.

НВ