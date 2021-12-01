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Брэдли Купер рассказал, как на него напал грабитель с ножом

  4   0 01.12.2021, 13:00 | Новости, Культура
Брэдли Купер рассказал, как на него напал грабитель с ножом

Американский актер Брэдли Купер рассказал, как перед пандемией на него напал грабитель с ножом. Неприятный инцидент произошел, когда знаменитость должна была встретиться с дочерью Леей.

Артиста подстерегли в метро по пути в центр города. Брэдли рассказал изданию Fox News, что не услышал грабителя, ведь слушал музыку в наушниках.  

В октябре 2019 года голливудский актер поехал к своей дочери Лее, которой на тот момент было всего два года. Актер вспомнил, что в тот период отказался от охраны, потому что комфортно чувствовал себя в городе.

"Раньше я все время гулял по Нью-Йорку с включенными наушниками. Это было перед пандемией. Я был в метро в 11:45, когда ко мне подошли сзади", - вспомнил Брэдли.

Сначала он подумал, что фанат узнал его в очках и шляпе, но быстро осознал опасность. Взглянув вниз, знаменитость заметила нож с деревянной ручкой.

Интересно, что Купер совсем не испугался и даже не вытащил наушники. Зато актер перепрыгнул через парапет и даже успел сделать несколько фотографий вора, когда тот начал убегать.

Мужчины еще некоторое время бежали по улице, пока Брэдли не наткнулся на патруль полиции. Артист показал стражам порядка фотографии и рассказал о ситуации.

После того, как полицейские убедились, что звезда невредима, начали преследование. Актеру не известно, чем закончилась эта история, однако теперь он старается осторожнее ходить по улицам. Особенно в наушниках.

Обозреватель

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