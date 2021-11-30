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Обшуки в КМДА не торкнулися департаменту, де працює "людина Єрмака" – Bihus.Info

  3   0 30.11.2021, 12:30 | Новости, Политика
Обшуки в КМДА не торкнулися департаменту, де працює "людина Єрмака" – Bihus.Info

У новому розслідуванні Bihus.Info йдеться про те, що масові обшуки в Київській міській державній адміністрації (КМДА) у 2021 році не торкнулися департаменту, де працює чиновник, близький до голови ОП Андрія Єрмака.

У сюжеті йдеться про те, що правоохоронці жодного разу не проводили обшуки у Департаменті благоустрою КМДА, який із 2019 року очолює Олексій Кулеба, інформує НВ.

"Це моє було прохання. В розмові з Єрмаком він сказав, що там були зауваження і благоустрій - корумпована складова, тобто корумпований. Я кажу - добре, я готовий. Якщо ви мені можете надати людину, я готовий поставити людину, але максимально ефективну. Ніяких політичних зобов'язань не було, нічого. Через деякий час Єрмак дав мені - "подивись цю людину", - заявив мер Києва Віталій Кличко. 

Журналісти Bihus.Info надіслали запит до КМДА та отримали дані, що Департамент з благоустрою справді не перевірявся правоохоронцями у 2021 році.

З весни 2021 року правоохоронці провели обшуки у Київавтодорі, Київзеленбуді, Київміськсвітлі, Київському метрополітені та Київпастрансі, в офісі Головного інформаційно-обчислювального центру (ГІОЦ), Київводфонді та інших департаментах КМДА.   

НВ

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