Обшуки в КМДА не торкнулися департаменту, де працює "людина Єрмака" – Bihus.Info

У новому розслідуванні Bihus.Info йдеться про те, що масові обшуки в Київській міській державній адміністрації (КМДА) у 2021 році не торкнулися департаменту, де працює чиновник, близький до голови ОП Андрія Єрмака.

У сюжеті йдеться про те, що правоохоронці жодного разу не проводили обшуки у Департаменті благоустрою КМДА, який із 2019 року очолює Олексій Кулеба, інформує НВ.

"Це моє було прохання. В розмові з Єрмаком він сказав, що там були зауваження і благоустрій - корумпована складова, тобто корумпований. Я кажу - добре, я готовий. Якщо ви мені можете надати людину, я готовий поставити людину, але максимально ефективну. Ніяких політичних зобов'язань не було, нічого. Через деякий час Єрмак дав мені - "подивись цю людину", - заявив мер Києва Віталій Кличко.

Журналісти Bihus.Info надіслали запит до КМДА та отримали дані, що Департамент з благоустрою справді не перевірявся правоохоронцями у 2021 році.

З весни 2021 року правоохоронці провели обшуки у Київавтодорі, Київзеленбуді, Київміськсвітлі, Київському метрополітені та Київпастрансі, в офісі Головного інформаційно-обчислювального центру (ГІОЦ), Київводфонді та інших департаментах КМДА.

НВ