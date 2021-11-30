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"Не хочу бути дотичним до людей, які не відповідають тим принципам, які ми декларували, йдучи на вибори". "Слуга народу" Роман Соха заявив про вихід із фракції

  15   0 30.11.2021, 10:59 | Новости, Политика
"Не хочу бути дотичним до людей, які не відповідають тим принципам, які ми декларували, йдучи на вибори". "Слуга народу" Роман Соха заявив про вихід із фракції

Народний депутат-мажоритарник зі "Слуги народу" Роман Соха заявив про вихід із фракції монобільшості.

Про це він повідомив під час виступу у сесійній залі, інформує ZN.UA

"Я з першого дня підтримував Володимира Зеленського та долучився до формування ЗЕкоманди в Запоріжжі, адже Володимир Олександрович декларував те, чого ми чекали всі роки незалежності - кінець кланово-олігархічної системи, викорінення кумівства та політичної корупції, завершення епохи бідності та соціальної несправедливості. Пане президенте, ви обіцяли, що в наших рядах будуть нові обличчя - люди, які ніколи не були в політиці, які не є дотичними до схем і не грабували країну. Ви обіцяли нову генерацію державників... Сьогодні ж я бачу призначення пана Шурми заступником голови Офісу президента", - зазначив Соха.

Депутат заявив, що Ростислав Шурма - це колишній функціонер проросійського «Опозиційного блоку». Соха також звинуватив новопризначеного заступника голови ОПУ в тому, що він намагався зірвати вибори в Запоріжжі, використовуючи «брудні» технології.

"Шурма - це частина старої корумпованої системи і він бився за збереження цієї системи ціною порушення закону. В нас війна, а куратором економіки в Офісі президента ставлять людину, яка має такий бекґраунд та репутацію, і яка точно не була прихильником європейського шляху України в минулому. Це не те, що ми обіцяли людям", - додав Соха з трибуни. 

За словами депутата, він неодноразово звертався до керівництва партії та фракції, «доносив до відома думку людей, які втомилися від цих скандалі і втрачають надію на зміни, але нас не чують».

"Для мене особисто Шурма - це остання крапля. Мені дуже соромно за це призначення, а також за призначення міліціянта Янукович - Олега Татарова, лобіста «харківських угод» - Руслана Демченка. Цих людей не має бути на державних посадах. Я не хочу і не можу бути дотичним до людей, які не відповідають тим принципам, що ми декларували йдучи на вибори. Я хочу бути чесним перед самим собою і перед виборцями, яким я маю без сорому дивитися в очі. Саме тому я прийняв важке, але справедливе рішення - я виходжу з фракції "Слуга народу", - додав Соха.

У 2019 році Роман Соха був обраний депутатом Верховної Ради 9 скликання від партії "Слуга Народу" за виборчим округом №75 (Запорізька область). Член партії "Слуга народу". Член однойменної фракції. Член Комітету з питань цифрової трансформації. 

Був директор рекламного агентства "Еверест", керівником "Зе!офісу" у Запоріжжі.

До того також обіймав посаду директора регіонального роздрібного центру ПАТ "Сведбанк", був директором Запорізької філії ПАТ "Укрінбанк".

Освіту здобував у Запорізькій державній інженерній академії та Запорізькому національному технічному університеті за спеціальністю "фінанси".

ZN.UA

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