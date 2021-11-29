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Фесенко: Чому всі великі олігархи залишалися, не зважаючи на зміну влади в Україні?

  8   0 29.11.2021, 19:30 | Новости, Политика
Фесенко: Чому всі великі олігархи залишалися, не зважаючи на зміну влади в Україні?

В контексті протистояння між Ахметовим і Зеленським в багатьох публікаціях повторюється одна і та ж теза: влада в Україні змінюється, президенти міняються, а Ахметов залишається непохитним. І тут треба зробити одне важливе уточнення: не тільки Ахметов залишався, а й всі інші великі олігархи - Коломойський, Фірташ, Пінчук, Порошенко.

І далі ключове питання: а чому всі великі олігархи залишалися, не зважаючи на зміну влади?

Про це на власній сторінці у Facebook пише політолог Володимир Фесенко, інформує UAINFO.org.

Відповідь дуже проста. По-перше, тому, що і Ахметов і всі інші великі олігархи пристосовувалися (більш менш) до будь-якої нової влади, навіть співпрацювали з нею (хоча б періодично чи частково). По-друге, жодного разу жодна влада не воювали всерйоз з олігархами. Погрози були, локальні конфлікти теж були (як у Порошенка з Коломойським; і то на націоналізації Приватбанку більше наполягали МВФ та інші міжнародні партнери України), але справжньої війни між владою і олігархами ще не було. До речі, і Ахметов жодного разу не наважувався на пряму інформаційно-політичну війну з Президентом України. 

Зараз така війна вже почалася. Питання лише в тому, як і наскільки потужно зможе відповісти Президент Зеленський.

Тим, хто вважає Ахметова непохитним і непереможним, нагадаю дві ситуації. У 2005 році Рінат Леонідович на певний час залишив Україну, тому що побоювався за свою небезпеку. А у 2014 році змушений був тікати з рідного Донецька. «Хазяїн Донбасу» не зміг захистити ні свою владу на Донбасі, ні навіть свій маєток. І це там, де він, нібито, контролював все і всіх. Як виявилось, рівень його впливу був значно перебільшеним. 

Але зрозуміло, що просто так - гучними заявами і віртуальними погрозами - Ахметова не перемогти. Як очевидно і інше - у Ахметова не має можливості швидко і легко поміняти владу в країні, зокрема і Президента. І в прямій політичній війні великі втрати будуть у обох сторін. 

Володимир ФЕСЕНКО

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