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"В срыве операции появился личный мотив" – Грозев прокомментировал заявления Зеленского по поводу вагнергейта

  5   0 29.11.2021, 17:00 | Новости, Политика
"В срыве операции появился личный мотив" – Грозев прокомментировал заявления Зеленского по поводу вагнергейта

Заявления президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-марафона в пятницу по поводу срыва спецоперации по задержанию вагнеровцев и его роли в этой истории создали еще больше вопросов, а не дали какие-либо ответы на них, заявил руководитель отдела расследований издания Bellingcat Христо Грозев в прямом эфире на канале "Украина 24", пишет ZN.UA.

"Мы смогли установить, что это была хорошо спланированная операция с каким-то политическим риском. Она была одобрена, в этом мы смогли убедиться как на основе разговоров и интервью с участниками, так и на основе документов. И поскольку она была одобрена, она считалась на каком-то этапе государством своим, поэтому дальше уже вопрос, это авантюра или нет, надо закрыть.. Поэтому, честно говоря, не хочу пускаться в оценочный анализ, но та пресс-конференция открыла больше вопросов, чем ответов, и я надеюсь, что мы сможем получить ответы в ближайшее время. Мы будем и дальше обращаться в Офис президента получить эти ответы", - сказал он.

Расследователь добавил, что ранее главной причиной отложения операции считалось нежелание Офиса президента не вмешиваться в процесс минских переговоров о перемирии, однако после пресс-конференции появился личный мотив - недоверие президента к руководству ГУР МО.

«Если это так, важнее становится вопрос, в какой момент был одобрен (перенос), была ли попытка его остановить формально или неформально, и кто реально, а не формально давал инструкции отложить операцию», - отметил Христо Грозев.

При этом журналист выразил уверенность, что отложение сделки не было «попыткой помочь России».

«Мотивы были совсем другими - мы видим, что офис президента делает достаточно много для борьбы против российской агрессии. Но тем важнее знать, что именно привело решение перенести эту операцию», - сказал он.

Напомним, что на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский на вопрос о срыве спецоперации по задержанию наемников ППК "Вагнер" заявил, что "Украина была вовлечена в операцию другого государства". При этом он добавил, что она походила на плохо продуманную авантюру, а не хорошо продуманную операцию разведки, поэтому он ее приостановил.

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