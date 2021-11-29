Помер режисер фільмів "Тегеран 43" та "Біг" Володимир Наумов

Помер народний артист СРСР, режисер Володимир Наумов. Про це повідомили у Спілці кінематографістів Росії. Творцю фільмів "Тегеран-43" та "Біг" 6 грудня виповнилося б 94 роки.

Про причину смерті поки що не повідомляють, інформує UAINFO.org.

Нагадаємо, Володимир Наумов - радянський та російський кінорежисер, сценарист, актор, продюсер, педагог, народний артист СРСР, лауреат Державної премії СРСР, член Європейської кіноакадемії, секретар Спілки кінематографістів Росії.

Нерідко Наумов виступав сценаристом, один раз - художником, також він продюсував фільми та зіграв кілька екранних ролей.

Його можна бачити в картинах "Третій удар", "Горі, гори моя зірка", "Крадіжка", "Годинник без стрілок", "Джоконда на асфальті". Серед сценарних робіт найвідоміша - "Карнавал" з Іриною Муравйовою у головній ролі.

У режисерському тандемі з Олександром Аловим Наумов випустив фільми, які відразу стали популярними. Серед них "Як гартувалася сталь", "Легенда про Тіле", "Біг" за Михайлом Булгаковим, "Тегеран-43".

Був одружений з російською акторкою Наталією Білохвостиковою.

Володимир Наумов у фільмі "Гори, гори моя зірка"

Володимир Наумов та Ален Делон на зйомках фільму "Тегеран-43"

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