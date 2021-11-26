Шулипа: С высокой долей вероятности Путин будет физически ликвидирован своим самым ближайшим окружением. Что будет дальше?

2021 год ознаменован годом ликвидации консенсусной оппозиции в России. Консенсусная или декоративная оппозиция возникла по умолчанию и существовала лишь в тех пределах, в которых полностью устраивала Кремль. Под воздействием селективных репрессий, консенсусная оппозиция прекратила свою деятельность, а иной оппозиции за годы путинизма там не было.

Об этом в своей статье пишет правозащитник Юрий Шулипа, информирует UAINFO.org.

Подавляющее большинство особ, причисляющих себя к оппозиции, оказались в сложившейся политической ситуации неспособными к реализации своей историко-политической роли в российской политики. Чтобы реализовать эту роль, необходимо сформировать и показать картину будущего народам России.

Всякие разговоры о «лучшей» России будущего с Путиным, или без такового, лишены смысла. Будет только хуже, причем во всех сферах и не только в самой России, но и за пределами ее международно-признанных границ от преступной политики Путина и его ОПГ.

У народов России нет образа будущего. Мы должны принять активное участие в создании будущего. Именно на это нужно направлять усилия всех недовольных путинизмом. Путинизм не только захватил и полностью узурпировал власть в международно-признанных границах России и на временно оккупированных ею территориях, он глубоко врос в западные структуры и институции.

Для реальной борьбы с этим преступным злом, необходимо создание единого антипутинского фронта, наднационального и в определенном плане надидеологического, в котором каждый по мере своих сил и возможностей займет свое место.

Почему Путин и его окружение должны быть неминуемо осуждены, даже посмертно?

С высокой долей вероятности, Путин будет физически ликвидирован своим самым ближайшим окружением, ровно в тот период, когда он станет полностью недееспособным и не сможет даже символически имитировать функции вождя страны. С высокой долей вероятности, это событие может произойти до 2024 года.

Однако с физическим уходом Путина, останется его «долгое государство». Власть останется в руках выходцев из КГБ-ФСБ, прочих силовиков и организованных преступных группировок. Вместо Путина его «коллеги» из ФСБ легко назначат на власть следующего вождя - условного и наиболее реального Ваню Хунтина, который будет вести себя еще более отморожено как внутри страны, так и за ее пределами. Ибо иных претендентов на пост вождя с относительно человеческим лицом, нет, и не может быть, как минимум из-за 22-х летней путинской отрицательной административной селекции. Пользуясь созданными Путиным прецедентами безнаказанности, его действующей преступной системой власти и самым крупнейшем в мире российским агентурно-подрывным потенциалом за рубежом, Ваня Хунтин, неминуемо продолжит внешнюю и внутреннюю политику Вовы Путина. Только в более уродливых, преступных и общественно-опасных формах. Уже сейчас миллионы жертв путинизма и их близкие требуют заслуженного воздаяния. Отсидеться от наказания этого зла никак не получится.

Как должно быть?

Сейчас главная стратегическая задача будущего, должна состоять в создании ситуации неповторения прошлого.

Пресечь совершающиеся преступления, предотвратить их совершения в будущем, как по количеству, так и по тяжести последствий, сможет только обвинительный приговор. Без поименного выявления и наказания ответственных, невозможно не только проведение реформ, но и возвращение к нормальной мирной жизни.

Преодоление прошлого - политика новых демократических государств в отношении восприятия населением их прошлого.

Чаще всего требования серьёзного пересмотра прошлого исходят от групп, находившихся в оппозиции еще до крушения старого режима и продолжающих добиваться последовательного отказа от старых институтов и традиций после падения диктатуры.

Среди главных пунктов подобных требований - реабилитация жертв, открытие исторической правды, поименное выявление и наказание ответственных.

После ухода Путина и его преступного чекистско-фашистского режима, должен неминуемо начаться суд над Путиным и бывшим военно-политическим руководством России.

Не попавшее в цивилизацию в НАТО и в Евросоюз, постсоветское пространство переполнено многочисленными военными преступлениями и преступлениями против человечности. В этом состоит главная проблема постсовка.

Сейчас, с высокой долей вероятности, становится очевидно, что распад России будет более кровавым, чем распад СССР. Хотя бы потому, что сейчас уровень милитаризации, фашизации общества и шовинизма в России значительно выше, чем в СССР. Поэтому необходимы следующие шаги.

После ухода Путина и распада России на построссийском пространстве должен наступить переходной период как минимум сроком на 5 лет.

Решениями ООН, на построссийском пространстве должны быть учреждены: временная международная переходная администрация и переходное правосудие.

Во избежание рецидива геополитического экспансионизма Москвы, на время формирования государственности новых построссийских государств, для разрешения возможных территориальных споров между ними мирным путем и обеспечения денуклеаризации построссийского пространства, на всем построссийском пространстве необходимо установить временное международное внешнее управление. Не мифическое внешнее управление, которым кремлевские технологии информационно-психологического воздействия пугают ватников и несведущих людей, а реальное.

Россия исчезнет как государство и геополитическая реальность, но многочисленные особо тяжкие преступления, совершенные ее гражданами никуда не исчезнут. По международному уголовному праву на них не распространяются сроки давности, отведенные на привлечение к уголовной ответственности. Кроме того, на переходной период может быть продлено действие российских законов, по которым также необходимо привлекать к строгой уголовной ответственности российских преступников.

Кроме Путина, его ближайшего и дальнего окружения должны быть осуждены как минимум два миллиона российских военных и государственных преступников.

Главная проблема постсоветского и российского пространства - это тотальная безнаказанность миллионов военных и государственных тяжких преступников.

Пока на построссийском пространстве не будет ликвидирована длящаяся тотальная безнаказанность, вообще, проведение любых реформ не представляется возможным.

В странах пост российского пространства должны подлежать люстрации сотрудники бывших МВД, КГБ-ФСБ, ФСИН, следственного комитета, военнослужащие вооруженных сил, принимавшие участия в преступных путинских войнах, совершившие прочие преступления.

После вынесения обвинительного приговора Путину и его холуям, а также всякого рода военным и государственным преступникам, необходимо в судебном порядке, признать ВЧК-ОГПУ-КГБ-ФСБ террористическими организациями. Вместе с ними, необходимо признать советскую оккупацию - особо тяжким преступлением и юридически в судебном порядке осудить большевистский переворот 1917 года. На построссийском пространстве, необходимо провести тотальную депутинизацию, декомунизацию и деимперелизацию. Нужно признать преступной идеологию российского империализма. Над российской империей должен пройти суд. Так называемое 400-летнее «Собирание земель русских», должно быть осуждено и названо своим именем: оккупация чужих государств и территорий, порабощение и этноцид их коренных народов.

Нужно дать свободу коренным народам России, возможность реализовать их право на самоопределение, чего реально не было как минимум 400 лет, после их порабощения.

Комиссии правды ради будущего

Необходимо уже сейчас создавать Комиссии правды для документирования доказательств преступлений Путина и его режима.

Следовало бы привести в качестве примера деятельность советских властей по документированию преступлений немецко-фашистских захватчиков в годы Второй мировой войны.

2 ноября 1942 года в фазе активного наступления Германии и ее союзников на Советский Союз, когда еще не было ясности в исходе Второй мировой войны, указом Президиума Верховного Совета СССР была образована Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков. Комиссии предоставлялось право поручать надлежащим органам производить расследования, опрашивать потерпевших, собирать свидетельские показания и иные документальные данные, относящиеся к преступным действиям оккупантов и их сообщников на территории СССР. Акты и сообщения ЧГК стали одним из важнейших доказательств обвинения в Нюрнберге.

Обратите внимание на быстроту создания международного военного трибунала и вынесение обвинительного приговора военным преступникам.

8 мая 1945 года закончилась 2-я мировая война. 8 августа 1945 года был учрежден в Нюрнберге международный военный трибунал. 1 октября 1946 года был вынесен обвинительный приговор руководству 3-го рейха. Как говорится, не прошло и полутора лет после окончания войны, а одни из основных военных преступников получили свое достойное осуждение.

Комиссии правды должны быть созданы вне пределов России, находиться вне зоны досягаемости представителей преступного путинского режима и их многочисленной агентуры.

Пребывающие в аппарате путинского режима, силовики и чиновники могут на конфиденциальной основе сотрудничать с комиссиями правды.

Что нужно делать?

Есть исторический пример. В начале XX века, В. Ленин всячески не только желал поражения российской империи в 1-й мировой войне, но и способствовал его наступлению.

Хотя на наш взгляд, В. Ленин, является особо тяжким преступником, но его тезис, опубликованный им в статье под названием «О поражении своего правительства в империалистской войне» («Социал-Демократ» № 43, 26 июля 1915 г.), поныне актуален для всех противников путинского режима.

«Революционный класс в реакционной войне не может не желать поражения своему правительству. Это - аксиома. И оспаривают ее только сознательные сторонники или беспомощные прислужники социал-шовинистов», - так начинается статья Владимира Ленина.

Стало быть, путинский режим будет ликвидирован только после своего экзистенциального поражения в 4-й мировой гибридной войне. Это - аксиома.

Важно понять, что симулякративная подпитка имперскостью, отчасти ослабевает управленческий механизм государства.

Кроме того, в 2021 году российский демографический потенциал находится в самой худшей ситуации со времен окончания 2-й мировой войны.

Под влиянием множества внешних и внутренних факторов, российский социум пребывает в состоянии низкой пассионарности, внешняя военная агрессия Кремля против Украины, усилит стадию распада России. Это - физика.

Основные три кита путинского режима, это равнодушие большинства населения, страх перед его представителями и насилие над личностью.

Нужно запастись уже тактическим терпением и дождаться поражения русского рейха в четвертой мировой гибридной войне. А по мере возможности, всячески способствовать этому поражению, но желательно без ущерба для личной безопасности и собственных интересов.

Необходимо начать широкую общественную дискуссию о будущем республик пока еще формально входящих в состав России. Каковым, например должен быть внешнеполитический курс Татарстана, Башкортостана, Калмыкии, или Якутии.

Поэтому уже сейчас необходимо всячески поддерживать национальные течения в этих республиках, а их жителей хотя бы теоретически учить строить свою государственность.

Подневольные народы России должны стремиться к тому, чтобы сразу после падения путинского режима взять власть в свои руки и объявить о независимости своих республик. При этом важно не поддаваться на путинско-советские провокации - ссорить национальности и устраивать резню в вопросах границ новообразованных государств.

Нужны новые «национальные Навальные»

Политическая борьба Навального и его сторонников за власть, их методами отчасти как ослабляет, так и укрепляет путинский режим. Это своего рода бег на месте. В Мордоре, за поребриком борьба по их нелегитимным законам не способствует реальному приходу к власти. И для путинского режима, она во многом безопасна и безобидна. Поэтому у некоторых обывателей создается впечатление о наличии неких договоренностей между окружениями Путина и Навального.

В практике именно российских (советских) имперских традиций не бывает так, чтобы один вождь добровольно, в результате выборов, или иных установленных процедур, передал власть другому вождю. Такие аномалии, как отречение от престола Николая Второго и передача власти от Ельцина к Путину мы не используем в качестве примеров (не тот случай!). Сейчас важно борьбу с режимом внутри России и за ее пределами направить на национальные рельсы. В момент существенного ослабления путинизма, в борьбе за независимость своих стран, должны родиться новые лидеры (новые «национальные Навальные»). Причем, именно национальные лидеры.

Грядущий 2022 год, должен стать годом начала ренессанса государственности будущих суверенных стран построссийского пространства.

Шаги к победе внутри России

Необходимо исходить из того, что как минимум депутаты последних трех созывов российской Госдумы являются нелегальными. Фактически их никто не выбирал. Их привели к власти представители путинского режима благодаря системной работе по недопуску к участию в выборах подлинных представителей населения, осуществлению информационно-психологических операций, отрицательному административному отбору, подкупу и шантажу. Следовательно, они не являются выразителями воли народов России.

Законы, принимаемые де-факто неизбранными депутатами, не представляющими общественность, не могут являться общеобязательными для соблюдения не только общественностью, но и органами власти. Кроме того, сами представители путинского режима давно не соблюдают даже эти, свои нелегитимные законы.

Стало быть, как среди граждан России, так и представителей власти, необходимо начать массовый саботаж исполнения этих «законов». Тихо, по умолчанию, там, где это представляется возможным, не исполнять эти абсолютно нелегитимные законы. К каждому полицая не представишь, а сам по себе создаваемый по поручению Путина цифровой ГУЛАГ не так совершенен, чтобы полностью контролировать каждого.

Тотальный саботаж исполнения нелегитимных путинских законов, это одна из форм ненасильственного сопротивления путинскому преступному чекистско-фашистскому режиму внутри России.

В тоже время, российские журналисты, адвокаты, юристы, чиновники и силовики должны начать документирование преступлений путинского режима.

Большинство российских силовиков и чиновников, являются ценнейшими свидетелями путинских государственных преступлений. Но делать это нужно тайно.

Слабая сторона, можем выиграть эту войну, опираясь только на право. У сильных нет права, у них есть договоренности.

В любом случае, нужно действовать очень жестко и решительно по принципу око за око зуб за зуб.

Осуждение российского империализма

В сложившейся политической ситуации, картина будущего России должна состоять в освобождении нынешних российских регионов от диктата Москвы.

Картина будущего должна четко показать коренным народам, какой профит они будут иметь после ухода Путина и обретения их республиками подлинной государственности.

Образ будущего: разрушение империи зла в сознании коренных народов современной России.

Это должно стать главной идеей и общей идеологией.

Входящие в состав России республики, имеют свои конституции, флаги, гербы, гимны и прочие атрибуты своей государственности. Права коренных народов России, формально защищены Декларацией ООН о правах коренных народов (принята резолюцией 61/295 Генеральной Ассамблеи от 13 сентября 2007 года). Номинально и формально республики, входящие в состав нынешней России, это государства. Но в каком именно фактическом состоянии находятся эти государства?

Эти государства находятся в состоянии временной оккупации Москвы. В 2014 году, после оккупации Крыма, с того момента, когда Москва на федеральном законодательном уровне запретила призывы о выходе регионов из состава России под угрозой уголовного наказания, тем самым она подтвердила свою оккупационную сущность.

Но ничего подобного нет у самих русских. Внутри России у русских нет своей национальной республики, своих атрибутов государственности: конституции, флага, герба и гимна. Эти атрибуты государственности имеются у России, но Россия - это многонациональное государство, что следует из преамбулы к конституции России, а не государство русских. Это федеративное правовое государство с республиканской формой правления (ст. 1 Конституции РФ). По сути Россия является надстройкой над находящимися в ее составе республиками и регионами.

До распада СССР существовало такое понятие как «советский народ», у которого также, как и в современной России, у русских не было своей союзной республики. После распада СССР понятие «советский народ» исчезло.

Путин и его команда выстроили вертикаль своего режима власти на традиционной для России авторитарной основе.

Путинская Россия - это осколок, оставшийся от ее предшественников: российской империи и Советского Союза и их экзистенциальный наследник. Это империя. Это империя зла вне зависимости от того, в какой бы форме она не существовала: русской или советской, «набожной» или атеистической. Форма не меняет ее внешней и во многом внутренней сути. А значение «советский» равнозначно значению «русский».

После того, когда Россия потерпит свое экзистенциальное поражение в четвертой мировой гибридной войне, во многом, как и СССР, потерпевший свое экзистенциальное поражение в третьей мировой холодной войне, «русские», «исчезнут», равно как исчезли «советские». С высокой долей вероятности, русские будут именовать себя московскими или московитами.

Ведь российская империя, бывший СССР и нынешняя Россия - это наследники Золотой Орды, близкие по своему духу метрополии враждебные свободным народам. Это тюрьмы народов, а их история, начиная с ранних империалистических захватнических войн под легендированием от «собирания земель русских» до «граница России нигде не заканчивается», от борьбы с собственным населением, силами опричнины, царской охранки, НКВД, КГБ до ФСБ.

Наследница Золотой Орды - Россия - сформирована в качестве колонии по захвату чужих территорий. Подобно гигантскому людоеду, словно космическая черная дыра, исторически Россия сохраняется и существует благодаря неустанному стремлению к расширению территориальной сферы своего оккупационного влияния, удержания уже захваченных и захвата новых территорий, порабощения и эксплуатации колонизированных народов.

Это естественный способ существования России. Другим, мирным способом Россия не может существовать. Война и постоянная территориальная экспансия чужих территорий, для России, это подлинный экзистенциал ее исторического бытия. Кроме захвата территорий чужих стран и народов, Россия больше ничего не умеет делать. Именно на этом подлинном экзистенциале зиждется путинизм, он банкует и продолжает свой банкет. Именно в нем, состоит «долгота государства Путина».

Более 400 лет российской имперской традиции и связанной с ней политики уничтожения национальной идентичности и национального самосознания оккупированных народов (этноцида), лишили возможности по формированию у россиян демократических традиций.

Россия - пример, как не надо жить. Россия и демократия несовместимы. Создававшаяся четыре столетия на крови и страданиях покоренных народов империя зла не может быть либеральной.

В России, вместо силы права, действует право силы. Восстановить правовой режим на построссийском пространстве можно лишь в результате деятельности временной переходной международной администрации и переходного правосудия.

И Украине в этой связи необходимо показать положительный результат построения своей государственности, проведения эффективных реформ и реального роста экономики. Все это необходимо сделать для того, чтобы народы России видели экономический успех, переняли для себя позитивный опыт построения государственности.

Ведь иголка демонтажа этой недоимперии, исторического, экзистенциального врага украинского государства находится в руках самой Украины.

Юрий ШУЛИПА