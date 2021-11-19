Будет ли новая война в Украине, зависит от двух факторов — Defence 24

Почти 100 тысяч российских военнослужащих находятся у границы с Украиной, заявил президент Владимир Зеленский.

Украинские спецслужбы считают, что вероятность нападения возросла, поскольку под предлогом проведения учений Россия стянула значительные силы в Крым и к восточным рубежам Украины.

Об этом говорится в публикации польского издания Defence 24, информирует UAINFO.org.

Сейчас концентрация войск проводится более скрытно, чем весной, а внимание общественности отвлекает ситуация на польско-белорусской границе.

Кризис, спровоцированный скопившимися у границы и не имеющими возможности легально ее перейти мигрантами, которых ввезла Беларусь, находится сегодня в центре внимания не только у европейцев. США и другие страны тоже обратили взоры в ту сторону.

Тем временем как у нас разворачиваются столкновения с иммигрантами, которых Лукашенко снабжает инструментами для прорыва граничных ограждений, и белорусскими пограничниками, ситуация на юго-востоке вновь накаляется.

Поблизости от восточной границы Украины и в аннексированном Крыму россияне сконцентрировали около 100 тысяч военных, сотни танков, единиц артиллерии и другой техники. Аналитики установили, что там появилось также такое опасное оружие, как огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» и ОТРК «Искандер».

В последнее время в Донбассе повысилась активность пророссийских сил и участились случаи появления в воздухе российских разведывательных дронов. 15 ноября украинские войска радиоэлектронной борьбы добились успеха и смогли принудить к посадке летательный аппарат «Орлан-10».

В пропагандистской сфере продолжается российское наступление. Российские СМИ преподносят присутствие американских и в целом натовских судов в международных водах Черного моря как угрозу для безопасности или свидетельство подготовки к поддержке каких-то операций Киева. С некоторых пор россияне еженедельно сообщают о количестве разведывательных самолетов и беспилотных аппаратов, появившихся над Черным морем или у границ РФ, чтобы создать впечатление о нарастающей угрозе.

Между тем масштабные российские силы концентрируются, в частности, на базах, которые были созданы под предлогом проведения весенних учений. В ходе той акции, которую осуществляли открыто, к границам Украины и в Крым перевезли помимо прочего большие объемы топлива и боеприпасов. Эти запасы продолжают там находиться, и если будут развернуты боевые действия против Украины, их могут использовать.

Целью возможной военной операции станет не оккупация всей территории Украины, а, скорее, очередные аннексии и расширение территории, контролируемой так называемыми сепаратистами. Самый вероятный вариант — объединение ее с Крымом, а одновременно захват важного порта, каким выступает Мариуполь. В перспективе речь бы шла о взятии под контроль всего побережья Азовского моря, что было бы ударом для Украины как в военном, так и в экономическом плане, поскольку у нее возникнут трудности с морскими перевозками. Подобная операция будет угрожать таким важным украинским объектам, как промышленные предприятия и электростанция в Запорожье или в Херсонской области. Разумеется, она повлечет за собой серьезные политические и дипломатические последствия, но Кремль может быть готов к тому, чтобы с ними смириться (по меньшей мере он осознает, что они неизбежны).

С предупреждениями на эту тему выступили лидеры многих стран, а также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который заявил: «Мы наблюдаем необычно высокую концентрацию войск, и мы знаем, что Россия и раньше пользовалась такого рода военными возможностями для агрессивных действий против Украины. Любые провокации или агрессивные шаги со стороны России станут серьезной проблемой. Мы призываем ее к прозрачности в военных действиях». Эти слова прозвучали в ходе пресс-конференции после встречи с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Другие пошли в своей поддержке Киева еще дальше. Президент США Джо Байден довел размер пакета помощи для Украины до 60 миллионов долларов, благодаря чему та смогла получить три крупные партии оружия и техники в октябре, и еще одну в ноябре. Помимо прочего украинцам поставили боеприпасы, средства радиолокационного наблюдения и медицинское имущество.

Наибольший интерес вызвали контейнеры с противотанковыми ракетными комплексами «Джавелин», которые могут представлять опасность даже для самых новых российских танков. Великобритания заявила, что не останется безучастной, если на Украине вспыхнет конфликт. Отправиться в эту страну и развернуть там действия, как сообщает британская пресса, будут готовы 600 бойцов элитного подразделения «Особая воздушная служба».

Россиянам также наверняка осложнят задачу корабли и самолеты НАТО, находящиеся в районе Черного моря. Сейчас там пребывают американский командно-штабной корабль «Маунт Уитни» и самолеты раннего предупреждения, в частности, из США и Турции. Они служат в том числе важным источником информации о текущей ситуации в Крыму и его окрестностях.

Их присутствие ограничивает свободу действий Кремля, что стало одной из причин появления заявления, которое обнародовало российское оборонное ведомство. «Агрессивные действия США в районе Черного моря создают угрозу стратегической стабильности», — гласит оно. Характерная для России риторика звучит также в выступлении Сергея Шойгу.

С одной стороны, он говорит о том, что присутствие сил НАТО в Польше и странах Балтии, а также концентрация польских войск у границы с Беларусью в связи со спровоцированным Минском кризисом вызывают тревогу. С другой стороны — называет стягивание российских сил в Крым и к границам Украины внутренним делом Российской Федерации. Кремлевские официальные лица традиционно используют двойные стандарты.

Военно-политическая ситуация стала сейчас очень непростой, и сложно однозначно сказать, разгорится ли вновь конфликт на востоке Украины или будет тлеть, как сейчас. Несомненно, однако, то, что эта территория в любой момент может стать театром военных действий.

В значительной степени все будет зависеть от действий Москвы, а также от того, какую международную поддержку получит Киев. В сложившихся условиях Польша заинтересована в поддержке всех инициатив, которые услужат укреплению позиции Украины.