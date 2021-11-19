The Guardian: ношение маски уменьшает риск заразиться коронавирусом на 53%

Британские и австралийские ученые заявляют, что маски оказались наиболее эффективным средством борьбы с пандемией.

Как об этом сообщает The Guardian, информирует UAINFO.org.

Исследования проводили ученые Эдинбургского университета и одного из самых престижных вузов Австралии, университета Монаша.

Они изучали эффективность различных карантинных ограничений во время пандемии. Результаты исследования были опубликованы в издании The BMJ («Британский медицинский журнал»), одном из старейших общих медицинских журналов мира.

Согласно исследованию, ношение маски оказалось наиболее эффективным средством борьбы с коронавирусом.

Сообщается, что маски уменьшают потенциальное число случаев заболеваний на 53%, что делает их более эффективными при соблюдении физической дистанции (только 25%) и регулярном мытье рук.

Также ученые упомянули эффективность вакцинации, но отметили трудности с распространением вакцин, в частности, в бедных странах.

«Теперь мы знаем, что риск заболеть уменьшается, если носить маску. Также следует соблюдать физическую дистанцию, регулярно мыть руки и прикрывать рот во время кашля. Мы должны делать это все и не полагаться только на вакцинацию саму по себе», — заявил, комментируя исследования журналистам, Дэвид Набарро, специальный посланник Всемирной организации здравоохранения по вопросам коронавируса.

СМИ отмечает, что носить маски обязали во многих странах в начале пандемии, но спустя почти два года некоторые страны отменили это ограничение.

В частности, в Нидерландах ношение маски снова стало обязательным только в этом месяце, тогда как в Венгрии, несмотря на резкий рост числа случаев заболеваний, ограничений относительно масок нет.

В мире по состоянию на утро 18 ноября зафиксировали более 255 млн случаев заражения коронавирусом, выздоровели более 231,7 млн ​​человек.

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