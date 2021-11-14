В Мукачево у сотрудниц горсовета выявили поддельные COVID-сертификаты

Женщины купили поддельные документы, заплатив за каждый 1 500 гривен. На них завели уголовное дело.

Две струдницы городского совета Мукачево подали в отдел кадров поддельные международные сертификаты о вакцинации от коронавируса COVID-19. Об этом накануне сообщила полиция Закарпатской области.

Указано, что женщины купили поддельные документы, заплатив за каждый 1 500 гривен.

"Сотрудники Мукачевского районного управления полиции устанавливают лицо, которое изготовило подделку. Сами же фигурантки отказываются объяснить, где приобрели фальшивый документ", - говорится в сообщении.

Женщинам объявили о подозрении в использовании заведомо поддельного документа (ч.4 ст.358 УК Украины). Обвиняемым грозит штраф или до двух лет ограничения свободы.