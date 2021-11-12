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Злой одессит: Так называемые “ДНР” и “ЛНР” – вас нет. Вы никто и ничто. И диалог с вами никто вести не намерен

  9   0 12.11.2021, 22:01 | Новости, Политика
Злой одессит: Так называемые “ДНР” и “ЛНР” – вас нет. Вы никто и ничто. И диалог с вами никто вести не намерен

Кортни Остриен

Кстати, а знаете, что самое интересное в выступлении временно поверенной по делам США при ОБСЕ Кортни Остриен, на заседании Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе? Даже не то, что она неоднократно акцентировала внимание и подчёркивала то, что Россия сторона конфликта на Донбассе и именно Россия блокирует любые попытки мирного урегулирования. Самое интересное то, что Кортни Остриен практически не упоминала так называемые "ДНР" и "ЛНР". 

Об этом в Facebook пишет военно-политический обозреватель Александр Коваленко, информирует UAINFO.org.

То есть, фактически, ОБСЕ не рассматривает эти недореспублики как некие независимые образования. Россия и только Россия несёт ответственность за всё происходящее на оккупированных территориях. А роль так называемых "ДНР" и "ЛНР" насколько ничтожна и никчёмна, что их даже не упоминают. 

И вправду, к чему засорять информационное пространство разного рода непотребностями, что регулярно делает РФ, выставляя эти самые "ДНР" и "ЛНР" как полновесных "международных" игроков, которых настоятельно пытается усадить за стол переговоров с Украиной. 

Так называемые "ДНР" и "ЛНР" - вас нет. Вы никто и ничто. И диалог с вами никто вести не намерен. Но, уверен, вы и сами это прекрасно понимаете, равно как и то, что наступит момент, когда России вы попросту не будете нужны, либо она больше не сможет вас содержать. И вы будете поводом для размена, например, для смягчения санкций.

Авантюры Кремля всегда были бессмысленными, беспощадными, кровавыми и разрушительными. 

Александр КОВАЛЕНКО, военно-политический обозреватель

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