Натиск мигрантов на польскую границу: за ним стоят Путин и Эрдоган – Bild

За последние шесть недель более 6 тыс. беженцев прибыли в Германию через Белоруссию. Их переправляют на самолетах при поддержке двух влиятельных людей.

Об этом Bild удалось узнать от органов безопасности, информирует UAINFO.org.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко специально привозит мигрантов в свою страну, чтобы затем незаконно переправлять их в Польшу и Литву. По информации Bild, автократы Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган помогают Лукашенко в его атаке на ЕС.

Оба президента оказывают логистическую поддержку для того, чтобы как можно быстрее доставить максимальное количество мигрантов в Минск, а затем — иногда под дулами автоматов — заставить их пересечь границы ЕС.

Несколько высокопоставленных сотрудников органов безопасности Берлина единогласно подтвердили это в разговоре с Bild.

По их словам, российская авиакомпания «Аэрофлот» (51% принадлежит государству) и турецкая авиакомпания Turkish Airlines (49% принадлежит государству) играют решающую роль в переправке мигрантов на самолетах в Белоруссию.

Глава союза федеральной полиции Хайко Теггац также подтвердил в интервью изданию: «Аэрофлот» и Turkish Airlines играют главную роль в переправке мигрантов.

Он опасается: ЕС — в отличие от ситуации с авиакомпанией Лукашенко «Белавиа» — «будет очень трудно ввести санкции в отношении задействованных авиакомпаний», поскольку они играют важную роль в воздушном сообщении Европейского Союза.

С прошлой недели в аэропорту Минска действует зимнее расписание полетов, которое будет актуальным до конца марта.

В нем присутствуют 57 рейсов в неделю на Ближний Восток, включая такие экзотические направления, как Эрбиль на севере Ирака, Дамаск в охваченной гражданской войной Сирии и Рас-Аль-Хайма в беднейшем из Арабских Эмиратов.

Для сравнения: зимнее расписание полетов 2019/2020 года до пандемии коронавируса предусматривало всего 17 рейсов в неделю в данный регион.

В то время как большинство пунктов назначения или предполагаемых пунктов сбора нелегальных мигрантов обслуживаются белорусской авиакомпанией «Белавиа», Turkish Airlines дважды в день летает из Стамбула в Минск, а «Аэрофлот» четыре раза в день осуществляет перелеты в белорусскую столицу из Москвы.

Кроме того, в случае со многими рейсами наблюдаются странности, указывающие на то, что они вообще не предназначены для «обычных» пассажиров. Так, белорусская авиакомпания «Белавиа» летает напрямую в Анталию несколько раз в неделю.

Однако это направление не отображается среди прямых рейсов в системе бронирования авиакомпании. Рейс в эмират Рас-аль-Хайма формально доступен для бронирования, но при нажатии на конкретный день вылета появляется сообщение об ошибке.

Рейс в столицу диктатора Башара Асада Дамаск, в свою очередь, обслуживается авиакомпанией Cham Wing, контрольный пакет акций которой принадлежит двоюродному брату Асада.

Хотя авиакомпания ежедневно летает в Минск, на ее сайте невозможно забронировать ни одного рейса из Сирии в белорусскую столицу.