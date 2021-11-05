В Верховной Раде сделают ремонт почти за 42 миллиона гривен

Верховная Рада отремонтирует кулуары за 41,50 млн грн. Об этом со ссылкой на данные системы Прозорро сообщают Наші гроші, пишет Корреспондент.

Тендер на оказание услуги выиграло ООО Брилиантс Груп. Цена сделки всего на 0,1% ниже ожидаемой стоимости закупки в 41,52 млн грн.

Теперь компания в 2021 году проведет реставрационный ремонт кулуаров третьего этажа здания Верховной Рады по улице Грушевского, 5 в части обустройства пресс-центра.

Отметим, что в мае 2021 года управделами Рады заказало проект ремонта у ООО Грін Маєток за 1,30 млн грн. Он предусматривает пресс-центр на 50 мест, президиум на пять мобильных рабочих мест, две мобильные трибуны, комнату для работы прессы со шкафами на замках, информационные стойки, кабинет работников пресс-центра, копи-центр, места для неформального общения и быстрых интервью, сетевую инфраструктуру и прочее.

По итоговой ведомости ресурсов без НДС и доставки две приточно-вытяжные установки Wolf (Германия) купили по 7,35 млн грн, два комплекта автоматики для них - по 578 тыс грн, а конструкцию из алюминиевых ферм - 1,33 млн грн. Два длинных стола индивидуального изготовления с травой заказали по 35 100 грн, шесть сидений у окна индивидуального изготовления - по 17 541 грн, а 60 стульчиков для гостей со столиками - по 5 417 грн.

Кроме того, ковролин Balsan Bolero класса износостойкости 32 толщиной 8 мм обойдется в 1696 грн./кв. м. На рынке его можно найти в общей сложности от 100 кв. м чуть дешевле - по 1617 грн./кв. м.

Наконец, приемники Shure DR 6004 стоят 4806 грн, а на рынке несколько дороже - от 5332 грн.