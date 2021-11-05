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Назван самый сексуальный мужчина 2021 года

  6   0 05.11.2021, 18:10 | Новости, Культура
Назван самый сексуальный мужчина 2021 года

Самым сексуальным мужчиной в 2021 году стал американский актер кино и телевидения, известный зрителям как Капитан Америка - Крис Эванс. Почетное звание звезде присудил журнал People, разместив победителя на обложке.

О решении редакционной команды глянца сообщило издание The News.

Ожидается, что новый выпуск с официальными результатами голосования выйдет в свет уже на следующей неделе.

Крис Эванс родился и вырос в Соединенных Штатах, где в 2001 году дебютировал в кинокартине "Недетское кино". Впоследствии актер подписал контракт со студией Marvel и начал радовать своих фанатов ролями во франшизе "Мстители" и сольных фильмах о Капитане Америке.

На победу коллеги уже отреагировал актер Дуэйн Джонсон, которому присудили этот титул пять лет назад. "Скала" заявил, что он есть и будет самым сексуальным мужчиной в мире.

Звезда "Форсажа" в интервью журналу People обьяснил, что неважно, кому ежегодно присуждают это звание.

"Мой титул - это навсегда. Я от него не отказывался. Это значит, кого бы вы ни поместили на обложку, это не имеет значения, потому что я всегда буду самым сексуальным мужчиной", - сказал Дуэйн.

В то же время пользователи социальной сети Twitter обрадовались новости, что тело Криса Эванса оценили по достоинству. По их мнению, он заслуживал этого звания еще много лет назад.

Например, один из фанатов актера отметил: "Крис Эванс достоин звания самого сексуального мужчины с тех пор, как снялся в сцене с обнаженным торсом". Другие пользователи написали: "Я не знаю, как и почему это заняло так много времени, но наконец-то это произошло" и "Крис признали самым сексуальным мужчиной 2021 года. Он был им еще 10 лет назад".

Обозреватель

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