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Аваков анонсував старт політичної версії "Гри в кальмара" – Віктор Таран

  19   0 05.11.2021, 16:04 | Новости, Политика
Аваков анонсував старт політичної версії "Гри в кальмара" – Віктор Таран

"В Україні ефіром на каналі Украіна-24 Аваков анонсував старт політичної версії «Гри в кальмара». Цікаве, різке, розгромне інтерв'ю, яке пройшло в максимально комфортних умовах", - про це на своїй сторінці у Фейсбуці пише політолог Віктор Таран, інформує UAINFO.org.

"Зверну увагу на два моменти:

- показова десакралізація та приниження Зеленського Аваковим.

- де легітимізація минулих рішень РНБОУ. По суті прямим текстом назвав і минулі та майбутні юридично нікчемними й такими, що виходять за рамки закону.

Союзники та опоненти у цій війні визначені: Разумков, Гройсман, Тимошенко, Яценюк, Ляшко та Смешко з одного боку. ОПЗЖ та СН - з іншого. Петро Олексійович - там окремі емоції. ЗЕртва теж обрана.

Енергетична, бюджетна та ковідні негаразди - лиш пришвидшать політичну кризу. Пристібайтесь, скоро наш Шапітолій перейде із зони турбулентності в піке", - констатує політолог.

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