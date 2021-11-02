Разумков: Антирейтинг президента – оцінка роботи влади, тому що практично всі рішення ухвалюються в Офісі президента

Позафракційний народний депутат, ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков бачить у високому антирейтингу президента Володимира Зеленського оцінку роботи всієї української влади за останні роки.

Про це він сказав журналістам у кулуарах Верховної Ради, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"На жаль, антирейтинг президента сьогодні вийшов на перше місце за два з половиною роки роботи, але це серйозний удар об'єктивно. Я наразі виходжу з реалій... Це оцінка роботи влади, не лише роботи Офісу президента і президента, а й Кабінету Міністрів, тому що практично всі рішення ухвалюються в Офісі президента", - заявив політик.

За словами нардепа, громадяни розуміють, що зараз відбувається у країні, їм це не подобається і вони висловлюють свою позицію.

"Це такий уже не перший навіть дзвіночок для представників чинної влади, що вони роблять не так, як обіцяли, і як від них очікує суспільство", - сказав Разумков.

"Вечірні Вісті"