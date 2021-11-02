У Бразилії фанати вибігли на поле та рознесли систему VAR (відео)

Вболівальники "Греміо" влаштували погром після поразки команди у матчі 29-го туру чемпіонату Бразилії з "Палмейрасом" (1:3).

Після фінального свистка фанати господарів вибігли на поле та почали ламати обладнання для роботи системи VAR. При цьому гравці клубу сховалися у підтрибунному приміщенні, пише ZN.UA.

"Греміо" зазнав четвертої поразки за останні п'ять матчів і йде на передостанньому місці в турнірній таблиці.

Нагадаємо, у 2016-му році Міжнародна рада футбольних асоціацій, яка відповідає за зміну Правил гри у футбол, схвалила використання системи відеодопомоги арбітрам. Пізніше ця система почала використовуватись майже у всіх футбольних змаганнях.

ZN.UA