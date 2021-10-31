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НАТО не хочет вести диалог с Россией, - Лавров

  8   0 31.10.2021, 21:05 | Новости, Политика
НАТО не хочет вести диалог с Россией, - Лавров

Представители альянса лишь хотели "учить нас жизни", предлагая обсуждать во время заседаний ситуацию в Украине, пожаловался российский министр.

НАТО не заинтересовано в развитии сотрудничества и двухсторонних отношений с Россией, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 31 октября, отвечая на вопрос журналистов о том, поступают ли сигналы от альянса, говорящие о готовности восстановить диалог.

"Мы опираемся на факты, а факты таковы, что НАТО никакого взаимодействия с нами не желает", - сказал российский министр.

Лавров рассказал, что, когда работал Совет Россия - НАТО, представители альянса лишь хотели "учить нас жизни", предлагая обсуждать во время заседания Совета ситуацию в Украине.

"Вот весь их был интерес, в нагнетании пропаганды и в оказании давления на Российскую Федерацию. Все, вопрос закрыт", - резюмировал Лавров.

korrespondent.net

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