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"Ситуація критична, відмовляють внутрішні органи", - Гордон про стан Саакашвілі

  24   0 28.10.2021, 11:01 | Новости, Политика
"Ситуація критична, відмовляють внутрішні органи", - Гордон про стан Саакашвілі

Міхеіл Саакашвілі в грузинській в'язниці вже чотири рази пережив реанімацію.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив журналіст Дмитро Гордон, пише Фокус

За його словами, ситуація з експрезидентом Грузії критична, оскільки Міхеіл Саакашвілі продовжує стрімко втрачати вагу.

Український політик, як стверджує Дмитро Гордон, голодує вже 27 днів, і у нього починають відмовляти внутрішні органи.

"На сьогодні мінус 14 кг ваги, відмовляють внутрішні органи, чотири рази була у нього реанімація. Грузинська влада каже, що його потрібно перевести до тюремної лікарні, але вона контролюється не хочу навіть говорити, ким", - попередив Дмитро Гордон в ефірі телеканалу .

Журналіст також не знає, що може статися у Міхеілом Саакашвілі у лікарні при пенітенціарній установі, оскільки там відсутній навіть апарат для МРТ.

"Ситуація огидна з Михайлом Саакашвілі. Ситуація шалено дурна з погляду грузинської влади", - продовжив журналіст.

Дмитро Гордон також пояснив сьогоднішнє видворення його з Грузії тим, що влада країни побоюється можливих зіткнень на вулицях.

Зазначимо, що 27 жовтня з'явилася інформація, що Дмитра Гордона не пустили до Грузії. Журналіст розповів, що після прильоту до Тбілісі близько години провів на паспортному контролі, а правоохоронці так і не назвали причину видворення.

Фокус

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