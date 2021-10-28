Помер сценарист "Рабині Ізаури" Жилберту Брага

Серіал "Рабиня Ізаура" вийшов у 1976 році \ кадр з серіалу
Бразильський сценарист Жилберту Брага помер у лікарні в Ріо-де-Жанейро. Йому було 75 років.
Брага відомий написанням сценаріїв для серіалів "Рабиня Ізаура" та "Пліч-о-пліч", інформує УНІАН.
Племінник сценариста повідомив G1, що його дядька госпіталізували у тяжкому стані з перфорацією стравоходу. Причиною смерті стала інфекція. За словами родича, у сценариста були проблеми зі здоров'ям останніми роками, він переніс операції на серці та хребті.
Серіал "Рабиня Ізаура" вийшов у 1976 році. Фільм був з успіхом показаний по всьому світу і став одним із перших західних фільмів, що транслювалися в країнах "східного блоку".
Серіал також став теленовелою, що найбільше продається в історії бразильського ТБ. Його показали у СРСР у 1988 році.
За телесеріал "Пліч-о-пліч" Брага отримав премію "Еммі".
Його останньою постановкою була "Вавілон" (2015).