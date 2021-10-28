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Помер сценарист "Рабині Ізаури" Жилберту Брага

  12   0 28.10.2021, 09:51 | Новости, Культура
Помер сценарист "Рабині Ізаури" Жилберту Брага

Серіал "Рабиня Ізаура" вийшов у 1976 році \ кадр з серіалу

Бразильський сценарист Жилберту Брага помер у лікарні в Ріо-де-Жанейро. Йому було 75 років.

Брага відомий написанням сценаріїв для серіалів "Рабиня Ізаура" та "Пліч-о-пліч", інформує УНІАН.

Племінник сценариста повідомив G1, що його дядька госпіталізували у тяжкому стані з перфорацією стравоходу. Причиною смерті стала інфекція. За словами родича, у сценариста були проблеми зі здоров'ям останніми роками, він переніс операції на серці та хребті.

Серіал "Рабиня Ізаура" вийшов у 1976 році. Фільм був з успіхом показаний по всьому світу і став одним із перших західних фільмів, що транслювалися в країнах "східного блоку".

Серіал також став теленовелою, що найбільше продається в історії бразильського ТБ.  Його показали у СРСР у 1988 році.

За телесеріал "Пліч-о-пліч" Брага отримав премію "Еммі".

Його останньою постановкою була "Вавілон" (2015).

УНІАН

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