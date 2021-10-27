У Байдена заявили, що США не могли зашкодити будівництву "Північного потоку-2"

Адміністрація президента США Джо Байдена не мала можливості перешкодити закінченню будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Таку заяву зробив старший радник Байдена з глобальної енергетичної безпеки Амос Хохстейн. Про це повідомляє "Голос Америки", інформує UAINFO.org.

За словами радника, Джо Байден ухвалив рішення перемкнути увагу США на зменшення негативних наслідків.

"Ідея досягнення спільної заяви з Німеччиною виходила з усвідомлення, що трубопровід завершено. Агресивні заходи з боку США не змінили б результат і, можливо, тільки відстрочили б його. Тому, враховуючи реалії, усвідомлюючи їх, формувалася угода з Німеччиною", - заявив Хохстейн.

За словами радника, угода має дозволити продовжити захищати значні інтереси Європи, інтереси США щодо захисту безпеки України, і при цьому реагувати та пом'якшувати негативні ефекти та загрози, які може представляти "Північний потік-2".

Високопосадовець США також наголосив, що Вашингтон перебуває на зв'язку з європейськими країнами та Україною щодо пошуку механізмів, які б дозволили полегшити ризики, які можуть виникнути взимку.

Хохстейн також заявив, що світ перебуває на порозі переходу до більш чистої енергетики та висловив сподівання, що у майбутньому Україна збереже історичну роль в поставках енергоресурсів до Європи.

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Газопровід проходить в обхід України.

21 липня 2021 року США і Німеччина досягли угоди по "Північному потоку-2". У ньому передбачено, що Вашингтон відмовляється від намірів ввести санкції для учасників проекту Nord Stream 2, однак можливість санкцій Євросоюзу для Москви зберігається, якщо Росія буде використовувати газопровід як інструмент енергетичного тиску. В угоді також йдеться про намір зберегти транзит газу через Україну. Німеччина обіцяє скористатися всіма важелями, щоб переконати Росію продовжити договір про транзит газу через Україну, який повинен закінчитися в кінці 2024 року.

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