Продюсер "Дюны" назвал дату выхода второй части фильма

Кинокомпания Legendary Pictures анонсировала выход второй части фантастического фильма "Дюна". Премьера запланирована на 20 октября 2023 года.

Соответствующий пост опубликовали на официальном аккаунте студии Legendary в Twitter. Также эту информацию подтвердил режиссер киноленты Дени Вильнев в комментарии для Deadline, который вновь возглавит съемки.

"Это только начало. Спасибо тем, кто прочувствовал "Дюну". Мы рады продолжить путешествие", - говорится в сообщении в Twitter киностудии Legendary.

"Дени Вильнев создал фильм, который является одновременно необычным визуально и эмоционально захватывающим, о чем свидетельствует его глобальный успех, как критиками, так и кассовыми сборами", - отметил председатель Warner Bros Тоби Эммерих.

Добавим, что Вильнев уже заявлял, что работы над сценарием сиквела "Дюна" в процессе, однако он ждал одобрения от Legendary и Warner Bros. В свою очередь, на их решение повлияли кассовые сборы от первой части.

"Я только что получил новости от Legendary, что мы официально продвигаемся вперед с Dune: Part Two. Я мечтал адаптировать "Дюну" Фрэнка Герберта , и я хочу поблагодарить фанатов, актеров и команду, Legendary и Warner Bros. за поддержку этой мечты", - сказал режиссер.