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Чи мала шанси Україна лишитись ядерною державою?

  9   0 25.10.2021, 11:59 | Новости, Политика
Чи мала шанси Україна лишитись ядерною державою?

"30 років тому 24 жовтня 1991 Верховна Рада УРСР (!) ​​ухвалила заяву про без'ядерний статус України. Тодішні депутати заявили - розміщення ядерної зброї на території України є тимчасовим явищем. Українці пообіцяли в односторонньому порядку не зберігати, не виробляти і не поширювати ядерну зброю. Пройшло 30 років, а експерти та політики продовжують дискутувати про вірність цього кроку", - про це на своїй сторінці у Фейсбуці пише політолог Віктор Таран, інформує UAINFO.org.  

"Аргументів на його користь три:

1. Дипломати кажуть - на Україну тиснула Америка, яка за це рішення пообіцяла визнати результати референдуму 1 грудня. У противному випадку нам погрожували, що ми опинимось у дипломатичному вакуумі (одразу згадуємо 1919 -1920, які наслідки такий вакуум мав для Директорії УНР).

2. Якби ми не проголосували Росія б ввела війська на ядерні об'єкти, що були на території України. (сумнівно, але ймовірно).

3. Україна не мала фінансових ресурсів утримувати ці об'єкти.

Частково погоджуючись із цими аргументами, не вважаю за потрібним критикувати тих депутатів за ухвалене рішення.

На тому етапі становлення держави воно видається вірним. Тому що до війни з Росією та втрати Криму призвело не це рішення, а документ, який у 1993-1994 роках підписали Кравчук та Кучма.

Саме вони віддали третій у світі ядерний арсенал не попросивши на взамін для України реальних безпекових гарантій у вигляді вступу до ЄС і до НАТО. Натомість як безпекові гарантії ми отримали "промокашку" у вигляді Будапештського меморандуму. І як наслідок окупацію Криму та війні на Сході. А ті країни, які у 1991 та 1994 році на нас тиснули, обіцяючи в подальшому військову допомогу у 2014 просто про нас - забули. Висновки з цієї історії робимо самостійно", - завершує політолог.

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