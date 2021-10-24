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У Путина признали, что не могут помешать сближению Украины и НАТО

  8   0 24.10.2021, 15:38 | Новости, Политика
У Путина признали, что не могут помешать сближению Украины и НАТО

У президента России Владимира Путина признали, что Москва не может помешать сближению Украины и НАТО. Но должна минимизировать последствия этого процесса для себя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

Сообщается, что с таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы не можем этому помешать. И это невозможно. Но мы можем минимизировать последствия таких шагов для нашей страны. У меня нет сомнения, что - продолжись дальше сближение Украины и НАТО - в России будет сделано все, что необходимо", - заявил он.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что его беспокоит то, что США говорят об открытых дверях в НАТО для Украины. По его словам, такие заявления не являются гарантией безопасности для РФ.

До этого в Кремле резко раскритиковали возможность вступления Украины в НАТО и заявили, что это стало бы "наихудшим сценарием".

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