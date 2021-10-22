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Нардепы придумали схему, как устроить родственников на работу в Раду: за два года те получили 4,5 млн грн

  8   0 22.10.2021, 16:01 | Новости, Политика
Нардепы придумали схему, как устроить родственников на работу в Раду: за два года те получили 4,5 млн грн

В Верховной Раде помощниками народных депутатов работают родственники политиков: шесть жен, пять детей и одна невестка. За два года в парламенте они получили из бюджета зарплаты почти на 4,5 млн гривен.

Об этом говорится в расследовании журналистов "Схемы", информирует UAINFO.org

Жена нардепа из "Слуги народа" Александра Мережко Виктория Улиганец является помощником другого "слуги" Игоря Марчука. За работу в ВР она получила больше 754 тысяч грн. Мережко рассказал, что сам рекомендовал своему коллеге жену в качестве помощника.

Супруга "слуги" Алексея Кузнецова Алина является помощницей нардепа из СН Александра Кабанова. С марта 2020 года она получила 672 тысяч гривен заработной платы. По словам Кабанова, он выбрал жену коллеги по фракции из-за ее "квалификации".

"Слуга" Андрей Задорожный сперва хотел взять сына Ивана в себе в помощники. Но в итоге он стал помощником другого депутата из СН Андрея Костина. На этой должности он заработал более 630 тысяч гривен.

Андрей Задорожный хотел взять сына Ивана в себе в помощники

Костин сказал, что взял Задорожного в помощники, так как он является "сыном профессионального юриста с очень известной юридической фирмы".

В свою очередь дочь Костина Анастасия стала помощницей у Задорожного и за два года получила почти 600 тысяч гривен.

Жена нардепа из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Черного Ольга Арканова-Черная с октября 2020 года стала помощницей другого члена из ОПЗЖ Александра Колтуновича. При этом он сказал, что в лицо не знает своих помощников.

"Я по фамилии знаю, потому что это - руководитель Подольской организации ОПЗЖ. А в лицо я не знаком. Возможно, визуально где-то на съезде, но я не знаком лично", - сказал Колтунович.

Жена депутата от группы "За майбутнє" Тараса Батенко Екатерина работает помощницей его коллеги Ирины Констанкевич. Падчерица члена ОПЗЖ Виктора Черного Лилия трудоустроена помощницей нардепа из той же фракции Федора Христенко. За свою работу обе помощницы получают по 6 тысяч гривен в месяц.

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