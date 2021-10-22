Дмитро Ярош натякнув, що Кива хотів здати його російським спецслужбам за $5 мільйонів

Екслідер "Правого сектору", командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош розповів, що 2020 року російські спецслужби готові були заплатити 5 мільйонів доларів тому, хто вивіз би його у РФ. За його словами, на це погодилася людина "з прізвищем на літеру "К".

Йдеться про народного депутата партії "Опозиційна платформа - За життя" Іллю Киву. Він нібито прийняв таку пропозицію після того, як кілька "серйозних установ" відмовилися, написав Ярош на своїй сторінці у Facebook, інформує UAINFO.org.

За його словами, такі спроби спецслужб Російської Федерації відбуваються щонайменше раз на рік, починаючи з 2014-ого. Силами добровольців, СБУ та МВС диверсійно-розвідувальні групи ворога, як зазначив Ярош, нейтралізовувалися.

Про згоду Киви передати його в РФ Ярош дізнався з "надійних агентурних джерел".

"Пропозицію прийняла лиса, дебільнувата і психопатична "особина" з прізвищем на літеру "К". По-християнськи, шкода мені цього недорозвинутого путінського телепня", - написав екслідер ПС.

Ярош закликав патріотів України "не відправляти Киву на той світ", оскільки російські спецслужби не пробачать йому 5 мільйонів доларів.

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