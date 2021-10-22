Українці будуть повторно проходити курс повної вакцинації від коронавірусу наступного року – МОЗ

Українцям доведеться вакцинуватися від коронавірусу щороку / фото УНІАН

МОЗ України планує у 2022 році почати ревакцинацію населення від COVID-19.

Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін, пише Telegram-канал Коронавірус у регіонах, інформує УНІАН.

Наразі, як зазначив санлікар, все свідчить про те, що українцям доведеться вакцинуватися від коронавірусу щороку, оскільки імунітет з часом слабішає, навіть після щеплення.

"Ми розуміємо, що імунітет до коронавірусу не постійний і через певний час він стає все менше і менше. Тому ті люди, які пройшли повний курс щеплення, повинні пройти повторне щеплення, щоб поновити імунну відповідь", - сказав Кузін.

УНІАН