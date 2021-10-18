ЕС планирует укреплять партнерство с постсоветскими странами и в Персидском заливе

В понедельник 18 октября Совет Евросоюза по иностранным делам в Люксембурге будет обсуждать укрепление сотрудничества со странами постсоветского пространства, состоящими в «Восточном партнерстве» и укрепление роли Европы в регионе Персидского залива, пишет ZN.UA.

«Министры иностранных дел предложат идеи для министерской встречи и саммита Восточного партнерства, для будущих проектов сотрудничества между ЕС и ВП», - сообщил в пятницу на брифинге высокопоставленный чиновник ЕС.

В ноябре, по словам источника, будет совещание ЕС-ВП на уровне министров иностранных дел. В декабре запланирована встреча в верхах. Цель встреч - более тесное сближение стран Восточного партнерства с ЕС как в экономическом, так и в политическом плане.

В понедельник в Люксембурге министры сосредоточатся на восстановлении стран ВП после пандемии COVID-19, их устойчивости к внешним воздействиям и проведении реформ. В частности, на солидарности с восточными партнерами в обеспечении вакцинами.

На ноябрьской встрече точно не будет главы МИД Белоруссии, а на декабрьском саммите не будет Александра Лукашенко. Место белорусского представителя будет пустым и без флага.

После недавнего визита главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию оживился внешнеполитический проект ЕС по установлению прочных институциональных отношений с Советом сотрудничества стран Персидского залива. Он сформировался еще до пандемии коронавируса, но потом его реализация застопорилась. Министры обсудят подход ЕС к региону, экономическое взаимодействие с его странами в глобальной повестке дня ЕС. Собеседник журналистов отметил, что у самих этих стран «есть собственные хорошие идеи о сотрудничестве с ЕС».

На совещании в понедельник европейские министры иностранных дел рассмотрят, кроме того, политику ЕС в отношении Никарагуа с учетом предстоящих всеобщих выборов, а также ситуацию в Эфиопии, в Тунисе, на Западных Балканах, на Кипре, налаживание физического присутствия ЕС в Афганистане.