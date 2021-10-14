Спікер Ради Стефанчук перервав свій брифінг, щоб послухати гімн України (відео)

Фото: Скриншот | Стефанчук під час брифінгу замовк через зазвучали гімну України

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук під час брифінгу біля Михайлівського собору в Києві перервав свою відповідь на питання журналіста через те, що неподалік почав звучати державний гімн України. Відповідне відео в четвер, 14 жовтня, оприлюднив YouTube-канал заблокованого на території країни видання "Шарій.net".

Так, один з журналістів поставив Стефанчуку питання, чи готовий він працювати з главою партії "Слуга народу" Олександром Корнієнко, якщо той займе пост віце-спікера парламенту, пише Фокус.

"В нас, на превеликий жаль, сьгодні переоцінена роль і значення президії Верховной Ради. І тому (із тим,) кого делегує зал на будь-яку посаду, ми маємо співпрацювати один з одним, тому що парламент є єдиною законодавчою інституцією. Від того, наскільки ми збережемо цей інституціоналізм, буде (залежати) регулювання...", - заявив спікер Ради, після чого перервав свою відповідь.

"Я вибачаюся, звучить гімн", - додав Стефанчук.





Стефанчук слухає гімн України під час брифінгу

Після цього інший журналіст звернувся до спікера парламенту, щоб задати питання, однак чиновник його проігнорував.

У відео брифінгу, опублікованому на офіційному YouTube-каналі парламенту, цього епізоду немає. Як повідомив телеграм-канал Pavlovsky News, Стефанчук разом з журналістами дослухав гімн до кінця, після чого продовжив відповідати на запитання.

Фокус