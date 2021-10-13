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Замглавы ВАКС Евгений Крук не задекларировал авто и строит особняк под Киевом

  9   0 13.10.2021, 11:20 | Новости, Политика
Замглавы ВАКС Евгений Крук не задекларировал авто и строит особняк под Киевом

Заместитель главы Высшего антикоррупционного суда Евгений Крук может скрывать имущественное положение. Судья не внес в декларацию служебное авто и не проживает по указанному в декларации адресу.

Об этом пишет UAINFO.org.

В частности, Крук задекларировал Mitsubishi Lancer 2005, который принадлежит его брату и находится у судьи в бесплатном пользовании. Однако вместо него он передвигается на служебной Toyota Camry 2019 года. Это авто не внесено в декларацию. «В свое время подобный факт стал основанием административного протокола о коррупции в отношении бывшей главы НАЗК Натальи Корчак, которая не указала в декларации, что пользуется служебным транспортом. Выходит, судьи ВАКС могут делать тоже самое, но безнаказанно», - пишет КП.

Евгений Крук возле ВАКС

Крук прописан на Оболонском проспекте, 34, в Киеве. Однако здесь его давно не видели. В декларации указана еще одна квартира в столице - на скромные 48 кв м, которую Крук приобрел в 2008 году, спустя 2 года с начала профессиональной деятельности. Он также владеет 2,4 тыс. кв м земли в селе Хотяновка под Киевом, где строит особняк на 176 кв м, с гаражом и сауной, равной по площади однокомнатной квартире, - 50 кв м.

Кроме того, по данным КП, Крук состоит в интимных отношениях с подчиненной - судьей Инной Билоус. Вопреки очевидному конфликту интересов, они работают в одной судейской коллегии и распределяют дела в ручном режиме. По иронии именно ВАКС будет рассматривать дело в отношении экс-главы Апелляционного суда Киева за вмешательство в систему автоматического распределения.

«В этом суде дела расписываются на «тройки» - судейские коллегии, которые формируют по принципу «свой-чужой». Крук и Билоус, например, ни разу не работали в разных коллегиях. А это означает, что рассмотрении любого дела у этой парочки всегда есть большинство голосов. Это имитация правосудия, которая нацелена на покарание неугодных, а не на объективный приговор», - говорится в материале.

Какие еще нарушения должен допустить ВАКС, чтобы международные организации и эксперты, которые участвовать в его создании и отборе судей, обратились в НАБУ и САП с требованием вмешаться?

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