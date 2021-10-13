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Бутусов: Чтобы посадить Медведчука в тюрьму, надо менять криминально-процессуальный кодекс – сделают ли это "Слуги"?

  60   0 13.10.2021, 10:01 | Новости, Политика
Бутусов: Чтобы посадить Медведчука в тюрьму, надо менять криминально-процессуальный кодекс – сделают ли это "Слуги"?

Медведчука снова отправили под домашний арест на его вилле, ему не надо тратить денег на залог. Чтобы посадить его в тюрьму надо менять криминально-процессуальный кодекс - сделают ли это Слуги?

Об этом на своей странице в Facebook пишет журналист Юрий Бутусов, информирует UAINFO.org.

Очередное подозрение Виктор Медведчуку закончилось новым домашним арестом. 13 мая кума Путина посадили под домашний арест на основе части аудиозаписей разговоров, в том числе между Медведчуком и Владиславом Сурковым, которые опубликовал Цензор.Нет.

Сейчас на основе еще одной порции аудиозаписей Медведчуку предъявили еще одно подозрение - о срыве поставок угля из ЮАР в российских интересах.  

Что хорошо? Дискредитация Медведчука - это навсегда дискредитация кума Путина как переговорщика между Кремлем и украинскими властями, его политическое обнуление. Это навсегда дискредитация схем поставки энергоресурсов из России, что имеет важное значение для нашей борьбы. Это достойная инициатива президента Зеленского.

Что плохо? Медведчук продолжает сидеть под домашним арестом на своей вилле. Это значит, что он не такой опасный для власти как Антоненко или Семенченко. Это означает, что офис президента сбивает Медведчука с позиции переговорщика между Россией и украинскими властями, но еще не готов обнулить его полностью.

Залог Медведчуку поставили 1 миллиард гривен, это около 30 миллионов евро, он бы легко это внес и вышел под залог на свободу. К слову, Фирташу в Австрии назначили залог в 125 миллионов евро - в 4 раза больше, для долларовых мультимиллиардеров это суммы небольшие. 

Что бы могло по-настоящему создать проблемы Медведчуку? Если бы его на период следствия отправили в следственный изолятор. Однако согласно решению Конституционного суда от 2018-го года по делам о госизмене мера пресечения на период следствия установлена абсурдная - с правом выхода под залог.

Если Слуги народа хотят действительно сделать больно Медведчуку, им следует внести как неотложный законопроект о внесении изменений в криминально-процессуальный кодекс, чтобы по делам о госизмене мера пресечения на период следствия была одна - арест в СИЗО. Надеюсь, если президент Украины Владимир Зеленский хочет не играть с Медведчуком, а бить Медведчука, он немедленно внесет неотложный законопроект в Верховную Раду, и тогда суд без вариантов сможет отправить Медведчука в тюрьму. 

Юрий БУТУСОВ

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