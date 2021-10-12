Польша конфликтует с ЕС: чем это грозит Украине?

В странах «старой Европы» уверены, что Польша должна думать прежде всего о возвращении к общим правилам Евросоюза. И для Украины эта ситуация связана с серьезными потерями…

Решение Конституционного трибунала Польши, признавшего, что некоторые европейские законы противоречат Конституции этой страны, привело к нарастанию конфликта между Варшавой и Европейским Союзом.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила со специальным заявлением, в котором подчеркнула, что право ЕС обладает верховенством над национальным правом, включая и конституционные нормы. Об этом говорят и другие европейские политики и дипломаты — но понимания в Варшаве они явно не находят.

Об этом пишет известный журналист Виталий Портников для «Радио. Свобода», информирует UAINFO.org.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, который, собственно, и обращался в Конституционный трибунал, заявил на своей странице в Фейсбуке, что «место Польши есть и будет в европейской семье народов», но при этом призвал не относиться к своей стране как к «государству второй категории».

Мы наблюдаем парадоксальную ситуацию. С одной стороны, в Варшаве, в отличие от Лондона, не хотят даже слышать о возможности выхода страны из Европейского Союза. А с другой — демонстрируют очевидное нежелание играть по правилам, с уважением относиться к принципам, на которых, собственно, и базируется Европейский Союз.

И в этой явно кризисной ситуации глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель приедут в Киев для участия в саммите Украина — ЕС. От этого саммита в Офисе президента, в частности, ожидают закрепления в итоговой декларации европейской перспективы Украины.

Польша в течение многих лет защищала эту идею. Даже различия в сфере политики исторической памяти, которые в последние годы значительно охладили отношения Киева и Варшавы, не повлияли на отношение польского руководства к идее европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Следует отметить, что далеко не все страны ЕС эту идею разделяют. Кто-то из соображений «географических», а кто-то — из соображений политических, дабы не вносить дополнительную напряженность в и без того сложные отношения с Россией.

Украина может прежде всего рассчитывать на поддержку своих соседей, стран в центре Европы и на побережье Балтийского моря. Но среди этих стран Польша — крупнейшее государство. И она оказывает немалое влияние. Так было до последнего времени.

Но с того момента, когда Варшава оказалась в состоянии постоянного конфликта с Европейским Союзом, ее позиции в этом объединении значительно ослабли. Сегодня польских руководителей слушают — но к ним не прислушиваются. В странах «старой Европы» уверены, что Польша должна думать прежде всего о возвращении к общим правилам Евросоюза. И для Украины эта ситуация связана с серьезными потерями.

Великобритания, руководство которой всегда с пониманием относилось к украинскому стремлению защитить свой суверенитет и не поддаваться на шантаж Кремля, уже за пределами ЕС и сейчас входит в предполагаемый период экономического и энергетического кризиса после «брекзита».

А Польша, этот многолетний «адвокат Украины» в ЕС, превращается в государство с собственными внешнеполитическими особенностями — внутри Евросоюза, но без возможности реально влиять на его политику.

И сейчас, когда в Варшаве начнут говорить о европейской перспективе Украины, будут предоставлять соседней стране скорее медвежью услугу. Потому что позволят многим европейцам задуматься: а что тогда произойдет, если Украина с ее анархической политической культурой тоже не захочет после вступления в ЕС уважать общие принципы объединения и превратится во «вторую Польшу»?