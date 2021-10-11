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В Україні конфіскують вже розмитнені "євробляи": хто ризикує залишитися без автомобіля

  9   0 11.10.2021, 23:59 | Новости, Авто
В Україні конфіскують вже розмитнені "євробляи": хто ризикує залишитися без автомобіля

Основна проблема у власників "євроблях" виникає вже після розмитнення, на етапі постановки машини на облік.

Власники автомобілів на європейських номерах стикаються з проблемами навіть після розмитнення "евроблях".

Про це повідомляє UBR, інформує UAINFO.org.

Як заявив автоюрист Іван Казачук, в цьому випадку автомобіль підлягає вилученню прямо під час експертизи в сервісних центрах МВС (МРЕВ).

Дана проблема виникає тому, що українці купували в ЄС старі авто і часто з пошкодженими VIN-кодами. 

Іноді пошкодження коду може бути результатом корозії, але найчастіше код пошкоджують умисно.

"Самостійну перевірку VIN-номера потрібно зробити ще до зняття автомобіля з обліку. Просто подивіться, чи всі цифри, букви є, такі ж вони, як в техпаспорті, чи немає сторонніх втручань або іржі, яка не дозволить експерту в МРЕВ перевірити цей номер", – зазначив експерт.

Якщо ж у сервісному центрі вирішать, що номер умисно могли зробити нечитабельним, правоохоронці почнуть кримінальне провадження. У разі вилучення автомобіля, гроші, сплачені за розмитнення, поверненню не підлягають.

"Найчастіше факти критичних пошкоджень VIN-номера виявляються вже в сервісних центрах, коли пізно що-небудь робити", – говорить експерт.

"Якщо було втручання і VIN-код підроблений, тут основним завданням буде довести, що це зробив не нинішній власник, і що він лише став жертвою ситуації, оскільки купив машину вважаючи, що вона легальна. Від штрафу в 170 тис.грн власник "євробляхи" в даному випадку застрахований, тому що це штраф за те, що автомобіль не був розмитнений. А тут виходить така ситуація, що людина розмитнилася, але потім не змогла поставити машину на облік через такі ось моменти по VIN-номеру", - підкреслює експерт.

Закон про розмитнення:

12 травня 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав закони, що спрощують процедуру розмитнення авто на єврономерах.

15 червня 2021 року в Україні набули чинності нові правила розмитнення "євроблях".

Пільгова ставка:

Вживані автомобілі з європейською реєстрацією старше п'яти років, які були ввезені на територію України до кінця 2020 року, оподатковуються за пільговою ставкою податку на додану вартість та акцизного податку.

Сума акцизу:

  • Сума акцизу залежить від віку автомобіля, обсягу і типу двигуна і не буде залежати від вартості.

  • Такі автомобілі тимчасово звільняються від оподаткування ввізним митом.

  • За пільговим механізмом може бути розмитнений один автомобіль однієї категорії одного власника.

На які авто не поширюються закони:

  • на ті, що не відповідають екологічним нормам;

  • походять з держави-окупанта (держави-агресора);

  • ввезені з тимчасово окупованої території України.

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