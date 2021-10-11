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Береза: Кейс Курца надо показывать Зеленскому, чтоб он понял, что такое политическая ответственность в цивилизованного мире

  5   0 11.10.2021, 19:02 | Новости, Политика
Береза: Кейс Курца надо показывать Зеленскому, чтоб он понял, что такое политическая ответственность в цивилизованного мире

"О! Этот кейс надо показывать Зеленскому, чтоб он понял, что такое политическая ответственность в цивилизованного мире. Но тут может быть не в коня корм. Канцлер Австрии Себастьян Курц в субботу, 9 октября, объявил о своей отставке на фоне расследования прокуратуры против него по делу о о взяточничестве и должностных преступлениях", - об этом на совей страничке в Фейсбуке пишет Борислав береза, информирует UAINFO.org  

"Прокуратура подозревает, что Курц и еще несколько его приближенных за государственные деньги подкупали редакцию одного из известных австрийских таблоидов, чтобы обеспечить освещение своей политической деятельности в выгодном свете. В общем, обвиняют в том, что он за бюджетные деньги обеспечивал себе "позитивных блогеров Подоляка" в Австрии. Но схема иная. У нас эти "позитивные блогеры" и СМИ находятся на прямом обеспечение Банковой, а прокуратура Австрии обвиняет Курца, что в 2016-2018 годах "средства министерства финансов были использованы для финансирования частично подтасованных опросов общественного мнения, которые служили исключительно политическим и партийным интересам". По версии прокуратуры, правительство покупало в издании рекламу в обмен на размещение выгодных для партии Курца публикаций. Не шашлыки приготовленные президентом, но тоже зачетно.

Я не знаю, как закончится эта история, но факт остаётся фактом. Получив публичные обвинения в коррупции Курц добровольно уходит в отставку. Это делается чтоб не дискредитировать партию и чтоб не было обвинений, что со своей позиции он мешает следствию. Все в рамках цивилизованной европейской политики. А теперь сравните с Украиной. Президент вляпался в скандал с офшорами и Panama Papers, его обвиняют в госизмене по вагнеровцам, есть обвинения в причастности к похищению судьи Чауса из Молдовы, а наш недогарант не то, что в отставку не подаёт, а зубами и ногтями держится за власть. А история с прямым нарушением Конституции Украины, когда Зеленский превысил свои полномочия в вопросе Конституционного суда? Это уже факт, потому что есть решение суда по этой ситуации. Но и это не мотивирует нашего президента действовать, как европейский политик. Почему?

Все очень просто. Во-первых, он не политик и не понимает базовых принципов европейской политики. Во-вторых, у него, в отличие от Курца, есть свой на 100% генпрокурор...  А в третьих, ему непонятен сам принцип отставки, как форма ответственности и он понимает, что тяжело дискредитировать политическую силу, которая и так состоит из фриков и другого #моносброда. Получивший подозрение в коррупции от НАБУ Юрченко все еще сидит в ВР. Трухин сидит в ВР после того, как огромное количество СМИ написали о том, как он совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Мама Андрея Клочко начала массово скупать квартиры, землю и даже Теслу, после того, как Андрюша стал депутатом, а Зеленский не против, чтоб этот #слуга оставался во фракции #моносброда. Даже насильник Иванисов и Анал-табу Яременко все ещё в ВР, хотя это дискредитирует украинский парламент. А вспомните Третьякову, которая радуется смерти коллеги? Или, каким образом можно дискредитировать партию, в которой есть такие мощные представители украинского парламентаризма, как Арахамия, Тищенко, Богуцкая, Безуглая, Пидласа или тот же Корниенко с его корабельными соснами? А как относиться к тому, что спикер ВР теперь  Стефанчук, который жил у тёщи и оформил себе компенсацию за жилье? В общем, нельзя их дискредитировать. Они и так в дерьме по самые уши. И это без расследования по "Великому крадівництву", которым никогда не будет заниматься свой на 100% Генпрокурор, свой на 100% Глава СБУ или свой на 100% министр МВД. И для Зеленского и клептократов в этой ситуации все нормально. А нам уже хорошо известно чувство испанского стыда, когда нам стыдно за то, что мы не совершали. И знакомы нам эти ощущения благодаря действиям Зеленского и его окружения.

И мы сразу понимаем, что мы не Австрия. И даже не Европа. Но если честно, то это уже начинает не только раздражать, но и злить. А это плохой симптом. Очень плохой. Мне кажется, что лучше все же, чтоб все шло по австрийскому сценарию, чем по традиционному украинскому. Но у нашего президента свое видение. И оно ведёт его и страну к катастрофе", - завершает Береза.

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