Пандорагейт: за скандалом и хайпом как-то забывается другое, главное

Очередной оффшорный скандал - утечка 12 миллионов документов компаний-регистраторов оффшоров, так называемого Архива Пандоры - опять всполошил Европу. Ожидаются (и уже происходят) импичменты, громкие отставки, расследования и чистки...

Об этом пишет Борис Стомахин, для "ОРД", информирует UAINFO.org.

Собственно, любителей не только шарить в чужих карманах, но и копаться в грязном белье, особенно белье властителей и владетельных особ, хватало всегда, с давних времен. Поэтому расследования о нелегальных деньгах, недвижимости и прочей собственности сильных мира всего могут рассчитывать на непреходящий успех у публики.

Но за скандалом и хайпом как-то забывается другое, главное: оффшоры, как и прочие подобные средства, были придуманы не для начальства. Не для чиновников-коррупционеров, не для премьеров и президентов. Они были придуманы ДЛЯ ВСЕХ.

Для всех, у кого есть деньги и собственность, точнее.

Публика привыкла к оффшорным скандалам и разоблачениям высших лиц. Подданные всегда имели некий нездоровый интерес к подробностям частной жизни монархов и властителей, к тому самому копанию в их грязном белье. С князей, принцев и королей этот интерес перенесен теперь на премьеров и президентов - и мешает понять главное в самой проблеме, востребуя доносящийся из всех СМИ информационный шум на данную тему.

Но если даже высшие государственные чиновники в итоге не смогли сохранить в тайне свои деньги и собственность - то на что же надеяться обычному человеку, не чиновнику? Он и подавно не сможет ничего утаить от всевидящего монстра государства, загребущие ручонки которого уже лезут в карманы каждого простого гражданина и сладострастно выворачивают их...

Тотальная слежка. Везде камеры. Все звонки, СМС-ки, сообщения в мессенджерах - всё записывается и хранится, чтобы в любой момент быть беспрепятственно востребованным спецслужбами. Маршруты передвижений любого гражданина, его доходы, расходы, покупки, вкусы, привычки - всё фиксируется, хранится, а иной раз и утекает в продажу на черном рынке. Полное досье на каждого.

И теперь еще человека хотят лишить возможности нелегально хранить деньги и собственность там, где государство не сможет до них добраться и наложить свою лапу!..

Контроль трат, расходов, доходов есть один из наиболее эффективных способов контроля за человеком вообще. Финансовая удавка - могущественное средство. Английский парламент, существующий с XIII века, только один раз отрубил голову своему королю. Все остальные столетия он в основном ограничивал королю финансирование - и тем не давал ему особенно разгуливаться и превращаться в самовластного тирана. Советская власть далеко не всех, кто высказывал недовольство и нелояльность, сажала в тюрьмы и психушки. Выгнанных с работы было больше, чем посаженных: в стране, где государство - единственный работодатель, это означало если не голодную смерть, то жалкое прозябание.

Тотальный контроль за имуществом и деньгами, причем не только чиновников, но и прочих граждан тоже, - признак скорее охлократии, чем демократии. Чужие деньги и недвижимость волнуют многих гораздо больше, чем собственные права и свободы.

Почему, собственно, нахождение какой-то тайной недвижимости или денег у правителей или их министров вызывает такую ярость и возмущение широких масс?

Потому что это как бы нарушает писаные нормы в законах - о том, что чиновники, должностные лица, государственные деятели и пр. обязаны полностью отчитываться в своих доходах и имуществе, соблюдать полную прозрачность своих карманов и кошельков для любого желающего, и т.д. Причем не только сами чиновники, но и их родственники.

Правда, некоторые говорят, что обнародование такого рода нарушений закона при видимом отсутствии наказаний - только легализует коррупцию и незаконное обогащение. Но это в основном в России, где порядки вообще более архаичные и византийские, чем на Западе.

То бишь - факт нахождения активов нарушает некие писаные правила. Вопрос о том, чем обоснованы эти правила, полезны они или вредны, насколько они вообще соответствуют человеческой природе - никому из комментаторов и обозревателей даже в голову не приходит.

Хотя приберегать средства на черный день, копить и прятать накопленное - это один из базовых человеческих инстинктов. Это НОРМА, а не какое-то преступление, которым его выставляют «журналисты-расследователи». Неважно, богат человек или беден, - превратности судьбы не минуют никого, своего будущего людям знать не дано, так что в выводе денег и собственности куда-то подальше от завидущих глаз и загребущих ручонок государства - ничего особенного, тем паче ничего преступного нет. И вовсе не только для президентов и министров.

Сколько находок таят старинные клады, зарытые некогда в землю или замурованные в стенах замков!.. Какое могущество обрел простой моряк, будущий граф Монте-Кристо, выкопав один из них... И смешно представить, как крепостные крестьяне сиятельного вельможи, который этот клад зарыл в землю 400 лет назад, предъявляли бы ему претензии: мол, лучше бы он на эти деньги кормил их побольше, лечил и учил...

Человек - всего лишь высокоразвитое животное, и победить в себе полностью свою животную природу ему не дано. Животным тоже свойственно делать запасы пищи на зиму. Без этого оно не выживет, и привычка утаскивать еду в укромное место и там прятать или закапывать в землю - помогает выжить не только самому животному, но и виду в целом. И вплетается необходимой нитью в сохранение и воспроизводство природы как таковой.

Белка осенью закапывает в разных местах множество желудей себе на зиму, но о части своих кладов забывает - и желуди прорастают. Могучие дубы и целые дубовые леса обязаны своим существованием инстинкту маленьких белок.

А что вырастет из ваших ежегодных налоговых деклараций?..

Тащить то, что плохо лежит, - это, кстати, тоже человеческий инстинкт. То, что можно прикарманить, если никто не видит. Попользоваться самому и поддержать семью, родственников, близких друзей. По уголовному кодексу - это преступление, но человеческая природа сильнее.

Просто не надо ничего и нигде класть плохо. В этом - единственный залог того, что оно не будет украдено. Не надо давать начальникам и чиновникам много власти и полномочий, которые они могут использовать в личных целях, для личного обогащения. Соблазнять малых сих, как говорится. Не надо, чтобы государство полностью брало на себя обеспечение своих граждан всем необходимым, контролируя обеспечение и самих граждан через чиновников. Чтобы чиновник не крал из бюджета, имея такую возможность на своей должности - лучше, чтобы не было не только этой должности, но и этой статьи в бюджете.

Не надо сперва давать им возможность - а потом контролировать и возмущаться, если все-таки недосмотрели. Меньше налогов, меньше власти, меньше бюрократии, меньше государства - тогда и в оффшорах прятать ничего не придется.

Борис СТОМАХИН, для "ОРД"