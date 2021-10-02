Разумков обратился к "слугам" из-за отставки

Председатель парламента зовет депутатов фракции обсудить их недовольство его работой.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков обратился к депутатам фракции Слуги народа с приглошением провести встречу 4 октября, чтобы обсудить его "неудовлетворительную" работу. Об этом в субботу, 2 октября, сообщила его пресс-секретарь Ольга Туний.

"Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, как и обещал, официально пригласил народных депутатов фракции Слуга народа на встречу, чтобы обсудить его "неудовлетворительную" работу за два года на посту председателя парламента", - написала она в Facebook.

Встречу предлагают провести 4 октября в 18:00 в админздании парламента.

Предложение Разумкова уже прокомментировал глава фракции Давид Арахамия.

"Это нужно обсуждать с нашей фракцией. Неожиданное, так сказать, приглашение, потому что так никогда не было", - сказал он в Трускавце, где проходит выездное заседание Слуги народа.

Арахамия также сообщил, что сбор подписей об отзыве Разумкова с должности еще не начался.

"Я не собирал еще. Сегодня начну, возможно, если люди будут не довольны... Но этот вопрос быстро будет (решен)", - сказал он.