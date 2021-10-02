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Инсинье может перебраться в Англию

  14   0 02.10.2021, 15:02 | Новости, Спорт
Инсинье может перебраться в Англию

Итальянец заинтересовал лондонские клубы.

Нападающий сборной Италии и "Наполи" Лоренцо Инсинье может продолжить карьеру в Англии.

Как сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на Corriere dello Sport, услугами 30-летнего игрока интересуются "Арсенал" и "Челси". Клубы хотят видеть Инсинье в своем составе, ведь считают, что он сможет усилить состав комады.

Стоит отметить, что действующий контракт Инсинье с "Наполи" истекает летом 2022 года. Стороны ведут переговоры, однако не могут согласовать все условия дальнейшего сотрудничества.

В текущем сезоне Инсинье провел 8 матчей за "Наполи", в которых забил два гола и выполнил три голевые передачи. Transfermarkt оценивает стоимость Лоренцо в 48 миллионов евро.

Фото Getty Images

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