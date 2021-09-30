Манипуляция с валютным курсом: зачем в бюджете-2022 искусственно завышают доходы

В 2021 году курс гривны выше, чем тот, что заложен в бюджете…

Правительство Украины официально представило проект госбюджета на 2022 год и внесло его на рассмотрение Верховной Рады. В документе указан курс доллара, который, по мнению Кабмина, на конец следующего года составит 28,7 гривны.

Об этом говорится в материале «Апострофа», информирует UAINFO.org.

Кабинет министров внес в Верховную Раду проект госбюджета Украины на 2022 год. В документе, помимо прочего, указан курс доллара к гривне. В правительстве считают, что среднегодовой обменный курс составит 28,6 гривны/доллар, а на конец 2022 года он не превысит 28,7 гривны/доллар.

Напомним, средний курс доллара в бюджете-2020 заложен на уровне 29,1 гривны/доллар, а на конец года – 28,8 гривны/доллар. Это существенно больше, чем тот курс, который фиксируется в текущем году. Самый высокий показатель – 28,26 гривны/доллар – был отмечен в январе 2021 года, а в нынешнем сентябре он даже не дотягивает до отметки 27 гривен/доллар.

Никакой ответственности

Таким образом, можно констатировать, что, если до конца текущего года не произойдет резкой девальвации национальной валюты, к чему очевидных предпосылок на сегодня нет, то фактический курс будет существенно ниже того, что заложен в бюджете.

Но почему, в таком случае, Кабинет министров из года в год завышает обменный курс, и не получится ли так же с бюджетом следующего года?

«Курс, заложенный в бюджете, носит технический характер, и служит для пересчета валютных доходов и расходов бюджета в гривну — ведь именно в ней верстается бюджет, — сказал старший аналитик инвестиционной компании «Альпари» Вадим Иосуб. — В последние годы правительство довольно консервативно в прогнозе курса, который закладывается в бюджет, и на практике доллар стоит меньше. Стоит напомнить, что ни Кабмин, ни Нацбанк не берут на себя обязательств, что курс должен быть именно таким, как заложено в бюджете».

Однако точность прогноза обменного курса важна, прежде всего, для расчета показателей бюджета, которые формируются в иностранной валюте (и потом по этому курсу пересчитываются в гривну). Это, в частности, выплаты по внешнему долгу, в том числе перед МВФ, а также таможенные платежи.

Кстати, из-за того, что несколько лет подряд закладываемые в бюджеты цифры курса были больше, чем фактические, страна недополучала миллиарды запланированных доходов от таможни.

Инвестиционный банкир и финансовый аналитик Сергей Фурса прогнозирует, что в будущем году курс, заложенный в бюджет, будет, как и в предыдущие годы, выше реального.

«Вероятно, таким образом они искусственно завышают доходы бюджета от таможни. Предпосылок для того, чтобы гривна так падала, сейчас нет», — сказал эксперт изданию.

Новый курс

Что ж, оставим манипуляции с валютным курсом и доходами бюджета на совести чиновников.

Но каким на самом деле будет курс гривны в следующем году?

Однако начнем с прогноза на год уходящий. По словам Сергея Фурсы, до конца 2021 года особых изменений по сравнению с нынешним курсом не ожидается (в последнее время курс держится в коридоре 26,6-26,7 гривны/доллар).

«К концу этого года мы ожидаем курс около 27 гривен», — сказал он.

Таким же курс – около 27 гривен/доллар — к Новому году видит и Вадим Иосуб.

По прогнозам Фурсы и Иосуба, на конец 2022 года валютный курс составит примерно 28 гривен/доллар. При этом Иосуб уточняет, что средний курс в следующем году будет, скорее всего, на уровне 27,5 гривен/доллар.

Руководитель отдела аналитики группы компаний Forex Club Андрей Шевчишин, в свою очередь, считает, что, несмотря на благоприятную конъюнктуру для гривны сейчас, в перспективе «ситуация не столь привлекательна для нее».

Эксперт прогнозирует, что в 2022 году курс будет колебаться в коридоре 28,3-28,9 гривны/доллар.

«Идеальный шторм»

Таким образом, украинцам, по крайней мере, в ближайший год, можно не опасаться по поводу курса национальной валюты – даже если она ослабнет, то очень незначительно.

Впрочем, всегда есть возможность купить доллары или другую твердую валюту.

Тем более, что все же есть риск того, что ситуация для гривны, как и для всей экономики Украины, резко ухудшится – «черных лебедей» пока никто не отменял.

Андрей Шевчишин не исключает, что в 2022 году курс доллара может взлететь до 29,6 гривны/доллар. «Это – максимальный курс при базовом сценарии», — сказал он, добавив, что совсем не обязательно, что на такой отметке он будет держаться долго.

Есть факторы, на которые влиять невозможно. Например, погодные условия, от которых зависит урожай. А агропродукция, как известно, является одним из главных источников валютных поступлений в нашу страну.

Также могут упасть цены на металлы и руду (они, кстати, уже начали падать), которые Украина также поставляет на экспорт. Обвал цен на эти товары вполне возможен, если произойдет финансово-экономический кризис, например, в Китае. Напомним, азиатский кризис 1997-1998 годов привел к дефолту России и сильно ударил по Украине.

Также нельзя сбрасывать со счетов агрессивные действия нашего северного соседа.

В условиях, близких к «идеальному шторму», курс может выйти на уровень 34-35 гривен/доллар, а, если идеальный шторм все же произойдет (когда воедино сойдутся все негативные факторы, которые только можно себе представить), есть риск, что курс подскочит до 40 гривен/доллар, считает Шевчишин.

«Но вероятность такого сценария ничтожна мала», — при этом успокаивает эксперт.