"Лукашенко приступил к выполнению "скрытой части" договоренностей с Путиным - информационным атакам и угрозам против Украины. Долгое время он избегал соучастия в гибридных операциях против нашей страны. Нынче же нужно "отрабатывать" русский хлеб", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политтехнолог Олег Постернак, информирует UAINFO.org.

"Речь идет о его сегодняшнем совещании с силовиками, где они с опушенными глазами слушали очередные установки на камеру (к слову, у Лукашенко они очень часто расходятся с реальными установками за закрытыми дверьми).

Лукашенко заявил, что договорился с Путиным предпринимать в отношении Украины "какие-то действия" в ответ на разворачивание у нас американских военных баз США и НАТО. Это, во-первых.

Ну а во-вторых, дескать в Украине создаются учебно-тренировочные лагеря, где готовят целенаправленно к работе по Беларуси.

Первая мысль, которая возникнет у многих анализирующих все происходящее в украинско-белорусских отношениях - украинская власть сама допустила эту ситуацию, раздразнив "зверя" своей упрямой реакцией на протесты, ситуацией с Протасевичем и вагнеровским кейсом.

И все-таки, нужно отметить, что синхронизация позиции Украины и ЕС была продиктована больше соображениями солидарности с европейскими народами в отношении соседней Беларуси. ЕС долгое время поддерживает территориальный суверенитет Украины и участие Украины в "едином голосе" - разумный и справедливый жест уважения за их позицию.

Во-вторых, информационное эхо - это одно, а внешнеэкономические взаимоотношения - другое. Ключевые статьи белорусского импорта для Украины сохраняются. Осложнения между двумя странами не существенно сказались на торговле двух стран. Однако, это пока. В любом случае следует быть готовым, что рано или поздно Беларусь по науськиванию РФ перейдет к методике мелких экономических пакостей.

В-третьих, Лукашенко в самой РФ уже воспринимается как временщик. От него ожидают передачу власти более лояльной Кремлю группе лиц, проведения референдума об изменениях в Конституции республики, которая политически бы зафиксировала изменившийся баланс сил в пользу России.

Отдельный вопрос - совместное оборонное пространство Беларуси и России и усилившаяся военная угроза Украине. При всей очевидности задач военных учений "Запад-2021" и уязвимости северной границы Украины, на данный момент вряд ли приходится воспринимать угрозу со стороны РБ как явную. Но она потенциально возможная при изменении геополитических обстоятельств", завершает политтехнолог.